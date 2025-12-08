“Bu cesareti nereden alıyorlar?”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, terör örgütü PKK’nin son günlerdeki açıklamalarına sert tepki göstererek, “Mesele ‘terörsüz Türkiye’ değil! PKK için Kürt kökenli vatandaşlarımızın üzerindeki vesayetinin meşrulaştığı, kurumsallaştığı bir ülke, AKP ve MHP için muhalefetsiz Türkiye” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her bir gün dağdaki bir hain AKP-MHP ortaklığı ve avanelerinden aldığı cesaretle hadsiz bir açıklama yapıyor. Önceki gün bir tanesi ‘bu (yeni süreç) TC devletinin yenildiğinin ispatıdır’ diyor. Bir diğeri ‘Apo özgür olmazsa süreç olmaz’ diyor. Bir başkası ise ‘suç işlemedik ki af dileyelim’ diye zırvalıyor. Meclisteki temsilcileri Barzani ziyareti hakkında konuşurken Irak’ın kuzeyindeki idareden ‘Güney Kürdistan’ diye bahsediyor. Soruyorum AKP-MHP’nin temsilcilerine; Nasıl bir iş tutuyorsunuz da bu hainler bu cesarete erişiyor?” diye sordu. Ankara - Mehmet Kara

[email protected]

Okunma Sayısı: 283

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.