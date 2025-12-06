"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Adliyelerde neler oluyor?

06 Aralık 2025, Cumartesi 14:19
ADLİYELERDEKİ EMANET SKANDALI BÜYÜYOR. BÜYÜK ÇAPTAKİ ALTIN HIRSIZLIĞININ ARDINDAN SİLÂH VE MERMİLERİN DE ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI. HALKIN ADALETE OLAN TALEBİ DE ARTIYOR.

AİLE HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Emanet Deposu'ndaki 147 milyon TL'lik vurguna dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şüpheli Erdal Timurtaş'ın, soygun planını 13 Kasım günü hayata geçirdiği anlaşıldı. Mesaiden önce adliyeye gelen Timurtaş, kasaları boşalttıktan sonra 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, poşetlere koyup adliye koridorlarında dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükleyerek dışarı çıkardı. 

İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunun soyulmasına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Olaydan sonra incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan teknik çalışmalarda, Erdal Timurtaş'ın, soygun planını 13 Kasım günü hayata geçirdiği ortaya çıktı. Sabah mesai başlamadan adliyeye gelen Timurtaş, kasaları boşalttıktan sonra 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, poşetlere koyup adliye koridorlarında dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükleyerek dışarı çıkardı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, Timurtaş ile eşinin İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. İki isim hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Öte yandan Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş ise oğlunun masum olduğunu savundu.

“Eşi sınıf arkadaşım”

Milliyet yazarı Çiğdem Yılmaz da, Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adlî emanet skandalıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yılmaz, olayla ilgili servis edilen fotoğraflarda, Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş’ın yüzünü görünce büyük şaşkınlık yaşadığını aktardı. Yılmaz, Esma Timurtaş’ın eski sınıf arkadaşı olduğunu, sosyal medyada dahi iletişimin sürdüğünü anlattı. Fotoğrafı gördükten sonra Esma Timurtaş’ın İngiltere’de yaşayan ikiz kardeşine ulaştığını belirten Yılmaz, “Biz de şaşkınız, ne olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğim Erdal böyle biri değil. Yapmaz ” yanıtını aldığını ifade etti.

İstanbul - Anka/aa

***

Adalar adliyesinden de silah çalındı

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının suç eşyası ve emanet deposundaki 12 silâhın kaybolduğunun tespitine ilişkin zabıt katibi tutuklandı. Müdürlükten gelen 20 Kasım 2025 tarihli yazıda, kayıp silâhlardan 3’ü hakkında yeniden inceleme yapıldığı, bunlardan ikisinin 2 Ekim 2023’te U.E. isimli kişi üzerinden temin edildiği belirtildi. Diğer silâhın ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada, şüphelilerden birinin ikametinde ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul - aa

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adliyelerde neler oluyor?

    AB uyuşturucu trafiğini uzaydan gözetleyecek

    Ankara'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

    İsrail ordusu Gazze’ye şiddetli hava saldırıları düzenledi

    Adalet talebi halkın gündemine girdi

    Bahis soruşturmasında yeni dalga

    Önce tahliye, sonra tutuklama

    Eurovision'a tepki

    Almanya’da başörtüsü engel sayıldı

    Emeklilik kâbusa dönüştü

    Üst düzey memurlara seyyanen zam iptal

    Gazze’de, insanlığın en karanlık yüzü ortaya çıktı

    Asgarî ücret 38 bin TL’nin altına düşmemeli

    Okula başlama yaşı değişiyor mu?

    Kur’ân’dan etkilenen Michaela, Müslüman olarak “İnci” oldu

    Gazze’deki engelli çocuklar dünyaya seslendi: ‘Haklarımızı koruyun!’

    Sosyal medya beyni çürütüyor

    Putin: Hedeflerimize ulaştığımızda Ukrayna'daki savaşı bitireceğiz

    Ara rapor: Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen ve yaralanan 13 çalışandan yalnızca 1'i sigortalı çıktı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ankara'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
    Genel

    Adliyelerde neler oluyor?
    Genel

    İsrail ordusu Gazze’ye şiddetli hava saldırıları düzenledi
    Genel

    AB uyuşturucu trafiğini uzaydan gözetleyecek
    Genel

    Adliyelerde neler oluyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.