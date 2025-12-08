Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle çağır ve onlarla olan mücadeleni en güzel şekilde yap. Nahl Suresi: 125 HADİS: Lâ ilâhe illallah’ı ve günahlarınızdan mağfiret dilemeyi ihmal etmeyin. Onları çokça söyleyin. Camiü’s-Sağir, No: 2707

