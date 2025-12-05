"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2025 CUMA

Üst düzey memurlara seyyanen zam iptal

05 Aralık 2025, Cuma 19:32
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından merkezî yönetim bütçe kanununa eklenen maddeye yönelik tartışmalar üzerine, düzenlemenin tekliften çıkarıldığı öğrenildi.

Düzenlemenin bütçe kanun teklifine eklenmesi, usul yönünden hatalı olabileceği gerekçesiyle eleştirildi. CHP’nin, düzenlemeye destek vermesine rağmen “bütçe kanununa madde eklenerek ücret artışı yapılamayacağı” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmayı değerlendirdiği iddia ediliyordu.

Gelen tepkiler ve tartışmaların büyümesi üzerine AKP’nin, mali haklarda iyileştirme öngören 30 bin TL’lik ek ödemenin bütçe teklifinden çıkarılmasına karar verdiği belirtildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde yeni bir yasa teklifiyle yeniden getirilip getirilmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.  

