Üst düzey memurlara seyyanen zam iptal

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından merkezî yönetim bütçe kanununa eklenen maddeye yönelik tartışmalar üzerine, düzenlemenin tekliften çıkarıldığı öğrenildi.

Düzenlemenin bütçe kanun teklifine eklenmesi, usul yönünden hatalı olabileceği gerekçesiyle eleştirildi. CHP’nin, düzenlemeye destek vermesine rağmen “bütçe kanununa madde eklenerek ücret artışı yapılamayacağı” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmayı değerlendirdiği iddia ediliyordu. Gelen tepkiler ve tartışmaların büyümesi üzerine AKP’nin, mali haklarda iyileştirme öngören 30 bin TL’lik ek ödemenin bütçe teklifinden çıkarılmasına karar verdiği belirtildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde yeni bir yasa teklifiyle yeniden getirilip getirilmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Haber Merkezi

