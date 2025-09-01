"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ

Pakistan'daki sellerde 1 haftada 33 kişi öldü

01 Eylül 2025, Pazartesi
Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sellerde son bir haftada 33 kişinin öldüğü bildirildi.

Pakistan-Pencap'ta eyalet tarihinin ''en büyük sel felaketi" yaşandı

 

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, 23-31 Ağustos tarihlerinde meydana gelen sellerde 33 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiği sel nedeniyle 506 yardım kampının kurulduğu ve kurtarma ekiplerinin 760 bin kişi ve 516 bin hayvanı tahliye ederek güvenli bölgelere taşıdığı aktarıldı.

 

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) dün yapılan açıklamada sel felaketinde 23 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Açıklamada, Başkent İslamabad ile Pencap eyaletinin çeşitli bölgelerinde 1-3 Eylül tarihlerinde şiddetli muson yağmurları beklendiği belirtilirken, bölgedeki sel riskinin artabileceği uyarısı yapılmıştı.

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb de söz konusu afeti "Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi" olarak nitelerken, su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğini vurgulamıştı.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi öldü.

 

AA

