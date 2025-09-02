Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ehlî hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için giyinip korunacak ve istifade edeceğiniz şeyler vardır; üstelik etlerinden de yersiniz.

Nahl Suresi: 5

HADİS:

Allah için karşılıklı sevgi ve güzel işler yapmak suretiyle kendini Allah’a ve insanlara sevdirmek onun (şeytanın) soyunu keser.

Camiü’s-Sağir, No: 2540