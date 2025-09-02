02 Eylül 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ehlî hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için giyinip korunacak ve istifade edeceğiniz şeyler vardır; üstelik etlerinden de yersiniz.
Nahl Suresi: 5
HADİS:
Allah için karşılıklı sevgi ve güzel işler yapmak suretiyle kendini Allah’a ve insanlara sevdirmek onun (şeytanın) soyunu keser.
Camiü’s-Sağir, No: 2540
Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.