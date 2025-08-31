Ayın zam şampiyonu havuç

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayına ilişkin tarımsal ürün ve girdi fiyatlarını mercek altına alan kapsamlı bir rapor yayınladı.

Rapor, market raflarındaki genel fiyat artışını, üretici ile tüketici fiyatları arasındaki derin uçurumu ve çiftçinin artan girdi maliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, havuçtaki üretici-market fiyat farkı yüzde 335’i aşarak zirveye yerleşti. Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 335,3 ile havuçta görüldüğünü belirten Bayraktar, şu verileri paylaştı: “Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide yeşil fasulye olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette kuru soğan, üreticide ise limon oldu.” Ankara - Anka

