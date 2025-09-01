"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişi öldü, 1555 kişi yaralandı

01 Eylül 2025, Pazartesi 11:41
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişinin öldüğü, 1555 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

 

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, yaptığı açıklamada, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e çıktığını duyurdu.

Kani, vefat edenlerin 610'unun Kunar, 12'sinin Nangarhar vilayetlerinden olduğunu belirtti.

Çok sayıda evin yıkıldığını vurgulayan Kani, Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani'nin de yerel yetkililere depremden etkilenen bölgelere en yakın zamanda yardım ulaştırması için çağrıda bulunduğunu aktardı.

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.

Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri

Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

BM ve AB'den taziye mesajı 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin ardından Afganistan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Guterres, "Vefat edenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Afganistan'daki BM ekibi harekete geçmiştir ve depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AB'nin Afganistan Delegasyonu da X üzerinden yapılan paylaşımda, "AB, Afganistan'ın Kunar ve Nangarhar vilayetlerindeki yıkıcı depremden etkilenenlere en derin taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.

Partnerlerin sahada olduğuna ve deprem kurbanlarına yardım ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Afganistan halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Japon Büyükelçiden mesaj

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliğinin X hesabından da Büyükelçi Takayoşi Kuromiya'nın depreme ilişkin mesajı paylaşıldı.

Mesajında depremden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Takayoşi, depremde vefat edenler için taziye dileklerini iletti.

Japonya'nın konuyu yakından takip ettiğini belirten Takayoşi, yardıma hazır olduklarını kaydetti.

AA

