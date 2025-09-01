Okullarda yemek verilsin - “Ders zili çalacak ama mideler de zil çalacak”

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), “Okullarda acil bir öğün yemek ve temiz içme suyu uygulaması başlatılsın” açıklamasını yaptı.

Okulların açılmasına günler kala Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) bir açıklama yaptı. Öğrenci Veli Derneği, 30-31 Ağustos’ta emek meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve vatandaşların katılımıyla “kaybolan çocukluğu ve eğitim hakkını yeniden kazanalım” adlı çalıştay gerçekleştirdi. 2 gün boyunca akademisyenler, emek meslek örgütleri, eğitim emekçileri, veliler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla eğitimin sorunlarına dair tartışmalar yapıldı.

“Velilerimiz heyecandan çok kaygı duyuyor”

Çalıştaya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Okulların açılmasına günler kala çocukları okula başlayacak ya da devam eden velilerimizin heyecandan çok kaygı duyduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Artan ekonomik kriz ve yoksullaşma, artan okul maliyetleri velilerimizi kaygıya sevk etmektedir. Yoksulluk sebebiyle kitlesel okul terklerinin yaşandığı dönemde, okulda olması gerekirken nerede olduğunu bilmediğimiz çocuklar ortadayken, iktidarın çocukların üstün yararı ve ortak geleceğimize dair kaygılarının olmadığını görüyoruz temel gündemlerinin kendi ideolojik gündemi ve sermayenin talepleri olduğunu biliyoruz. Yaşanan ekonomik kriz, gıda enflasyonu çocukların fiziksel, bilişsel ve ruhsal gelişimlerini tehdit eder boyuta ulaşmıştır.

Bu sebeple yetkililere sosyal devlet olmanın sorumluluğunu hatırlatarak okullarda acil bir öğün yemek ve temiz içme suyu uygulamasını başlatılmasını talep ediyoruz. Artan eşitsizliklerin eğitim yoluyla derinleştirilmemesi için okul öncesi eğitimin bir an önce zorunlu eğitim kapsamına alınmasının acil görev olduğunu hatırlatıyoruz.”

İstanbul - anka

***

“Ders zili çalacak ama mideler de zil çalacak”

TMMOB’a bağlı Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, özellikle ortanın altında geliri olan ailelerin çocuklarında yetersiz beslenmeden kaynaklı fizikî ve zihnî sıkıntılar yaşandığına işaret etti.

Üzümcü, “Okullarda zil çalacak, ama bu arada çocuklarımızın da karnı zil çalıyor. Dünyada birçok ülkede devletler ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere sağlıklı, dengeli en az bir öğün yemeği ücretsiz veriyor. Ülkemizde özellikle yoksul kesimde beslenme eksikliğinden kaynaklı birçok sağlık problemleri yaşanıyor. Bunların önüne bir adım geçmek adına okullarda en azından bir öğün ücretsiz okul yemeği verilmeli” dedi.