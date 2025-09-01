"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Okullarda yemek verilsin - “Ders zili çalacak ama mideler de zil çalacak”

01 Eylül 2025, Pazartesi 22:25
Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), “Okullarda acil bir öğün yemek ve temiz içme suyu uygulaması başlatılsın” açıklamasını yaptı.

Okulların açılmasına günler kala Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) bir açıklama yaptı. Öğrenci Veli Derneği, 30-31 Ağustos’ta emek meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve vatandaşların katılımıyla “kaybolan çocukluğu ve eğitim hakkını yeniden kazanalım” adlı çalıştay gerçekleştirdi. 2 gün boyunca akademisyenler, emek meslek örgütleri, eğitim emekçileri, veliler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla eğitimin sorunlarına dair tartışmalar yapıldı.

“Velilerimiz heyecandan çok kaygı duyuyor”

Çalıştaya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Okulların açılmasına günler kala çocukları okula başlayacak ya da devam eden velilerimizin heyecandan çok kaygı duyduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Artan ekonomik kriz ve yoksullaşma, artan okul maliyetleri velilerimizi kaygıya sevk etmektedir. Yoksulluk sebebiyle kitlesel okul terklerinin yaşandığı dönemde, okulda olması gerekirken nerede olduğunu bilmediğimiz çocuklar ortadayken, iktidarın çocukların üstün yararı ve ortak geleceğimize dair kaygılarının olmadığını görüyoruz temel gündemlerinin kendi ideolojik gündemi ve sermayenin talepleri olduğunu biliyoruz. Yaşanan ekonomik kriz, gıda enflasyonu çocukların fiziksel, bilişsel ve ruhsal gelişimlerini tehdit eder boyuta ulaşmıştır.

Bu sebeple yetkililere sosyal devlet olmanın sorumluluğunu hatırlatarak okullarda acil bir öğün yemek ve temiz içme suyu uygulamasını başlatılmasını talep ediyoruz. Artan eşitsizliklerin eğitim yoluyla derinleştirilmemesi için okul öncesi eğitimin bir an önce zorunlu eğitim kapsamına alınmasının acil görev olduğunu hatırlatıyoruz.”

İstanbul - anka

***

“Ders zili çalacak ama mideler de zil çalacak”

TMMOB’a bağlı Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, özellikle ortanın altında geliri olan ailelerin çocuklarında yetersiz beslenmeden kaynaklı fizikî ve zihnî sıkıntılar yaşandığına işaret etti.

Üzümcü, “Okullarda zil çalacak, ama bu arada çocuklarımızın da karnı zil çalıyor. Dünyada birçok ülkede devletler ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere sağlıklı, dengeli en az bir öğün yemeği ücretsiz veriyor. Ülkemizde özellikle yoksul kesimde beslenme eksikliğinden kaynaklı birçok sağlık problemleri yaşanıyor. Bunların önüne bir adım geçmek adına okullarda en azından bir öğün ücretsiz okul yemeği verilmeli” dedi.

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DSÖ: 31 ülkede kolera salgını var

    Okullarda yemek verilsin - “Ders zili çalacak ama mideler de zil çalacak”

    Pakistan'daki sellerde 1 haftada 33 kişi öldü

    'ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı'

    Uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek

    Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişi öldü, 1555 kişi yaralandı

    Kerkük'te Gazzeli bebekler için mama kampanyası

    Washington Post: Trump'ın Gazze planında Filistinlilere yer yok; planda İsraillilerin imzası var!

    “Soykırımı durdurmak için ne yaptın?”

    Adnan Menderes’in bilinmeyen yılları (2)

    Hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyor

    Abbas, Gazze’nin yönetimini istiyor

    BM Genel Kurulu Cenevre’de yapılsın

    Sumud Filosu Barselona'dan Gazze'ye doğru yola çıktı

    Venezuela'dan ABD'ye: Kıyılarımızdan ve topraklarımızdan uzak dur!

    Trump'tan Chicago'ya: "Ya bunu çözün ya da biz geliyoruz"

    ABD'nin Z kuşağı İsrail'e karşı Filistin'i destekliyor

    Ayın zam şampiyonu havuç

    AB’den Filistinli yetkililere vize yasağına tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Said Nursi ile 117 yıl önce yapılan röportaj - Max Yvel: Altın değerinde sözler söyledi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    “Soykırımı durdurmak için ne yaptın?”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişi öldü, 1555 kişi yaralandı
    Genel

    Washington Post: Trump'ın Gazze planında Filistinlilere yer yok; planda İsraillilerin imzası var!
    Genel

    Kerkük'te Gazzeli bebekler için mama kampanyası
    Genel

    'ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı'
    Genel

    Uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek
    Genel

    Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi yenilgiyle başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.