ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

“Soykırımı durdurmak için ne yaptın?”

01 Eylül 2025, Pazartesi 03:06
İsrail’in ablukasını kırmak için yola çıkan “Küresel Kararlılık Filosu Sözcüsü Abukeshek, “Herkes kendisine sormalı: ‘Soykırımı önlemek için ne yaptın?’” dedi.

Binlerce aktivist yer alacak - Küresel Sumud Filosu: Daha güçlü bir duruşla Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacağız

 

İsrail’in ablukasını kırmak için “Küresel Kararlılık Filosu” (Global Sumud Flotilla) adlı girişim Gazze’ye doğru yola çıktı. Uluslararası sivil toplum kuruluşlarınca (STK) şimdiye kadar organize edilen, deniz yoluyla Gazze’ye en büyük dayanışma filosuna ev sahipliği yapan İspanya’nın Barselona kentinde toplanan binlerce kişi, “İsrail’in Gazze’deki soykırımını durdurun” mesajını verdi. Barselona’dan Gazze’ye doğru yola çıkan tekneleri uğurlamak için şehir merkezinde geniş kapsamlı etkinlikler organize edildi. Küresel Kararlılık Filosu Sözcüsü Abukeshek, “Gazze’de soykırım devam ediyor ve hükümetlerin buna karşı sessizliği ve suç ortaklığı sürüyor. Soykırımı önlemek için harekete geçmiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Bu yüzden biz bu girişimleri yapmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Filistinlilerin her gün yaşadığı riskle kıyaslanamaz

Küçük yaşlarda üç çocuğu olan Abukeshek, duygularını şu şekilde dile getirdi: “Beni endişelendiren çocuklarım 20 yaşlarına geldiğinde, ‘Soykırımı durdurmak için ne yaptın?’ diye soracak olmaları. Ben buna doğru cevabı vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim çocuklarım burada. Beni endişelendiren, ailesi öldürülen Gazzeli çocuklara cevap verecek kimsenin olmaması” “Gazze’ye doğru yola çıktığımızda İsrail’in bize karşı bazı şiddet içerikli eylemler yapabileceğini biliyoruz” diyen Abukeshek, “Bizim yaşayacağımız hiçbir risk, Filistinlilerin her gün yaşadığı riskle kıyaslanamaz” ifadesini kullandı.

Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz

Gazze’ye doğru Barselona’dan, İtalya’dan, Tunus’tan onlarca geminin yola çıkacağını, yüzlerce gönüllünün kendilerine destek verdiğini kaydeden Abukeshek, “Bizim ilk mesajımız Gazzelilere olacak: Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz. Ablukayı kırana, soykırımı durdurana kadar durmadan çalışacağız. Dünyaya vereceğimiz mesaj ise herkes kendisine sormalı: ‘Soykırımı önlemek için ne yaptın?’ Yapabileceğimiz tek şey organize olup seferber olmamız. Bu, bizim ahlaki zorunluluğumuz. Maalesef hükümetler sessiz kalıyor ve İsrail’in soykırımına ortak oluyor” şeklinde konuştu.

Asıl tehlike soykırım karşısında hiçbir şey yapmamak

Diğer bir aktivist ve Küresel Kararlılık Filosu Sözcüsü Brezilyalı Bruno Gilga da çok kritik dönemden geçtiklerinden bahsetti. Gilga, tamamen barışçıl, Filistinlilere insanî temel ihtiyaç ve sağlık malzemeleri götüren bir girişim olduklarını vurgulayarak, “Aynı zamanda buradaki çocukların Filistinli çocuklar için yaptığı resimleri de onlara ulaştırmak istiyoruz. Vermek istediğimiz mesaj, birlik olduğumuz ve asla pes etmeyeceğimizdir. Bizim için tek tehlike, İsrail’in yaptığı etnik temizlik, soykırım karşısında hiçbir şey yapmamaktır” görüşünü savundu.

AA

