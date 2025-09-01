"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ

Kerkük'te Gazzeli bebekler için mama kampanyası

01 Eylül 2025, Pazartesi 11:38
Irak'ın Kerkük kentinde, Gazze’de zor şartlar altında yaşayan ailelere yönelik yardım çalışmaları kapsamında bölgedeki bebeklerin temel beslenme ihtiyacını karşılamak üzere mama yardımı kampanyası başlatıldı.

Zad İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Mustafa Muhammed, bu kampanyanın tek amacının Gazze'de açlıkla mücadele eden ailelerin çocuklarına mama temin etmek olduğunu söyledi.

 

Bir Iraklı olarak çok savaş ve zor günler yaşadıkları için bu tür şartların ne olduğunu çok iyi anladıklarını bildiren Muhammed, bu yüzden de böyle bir kampanya başlattıklarını aktardı.

Amaçlarının Gazze'deki en az 5 bin çocuğa mama temin etmek olduğuna dikkati çeken Muhammed, başlattıkları kampanyaya tüm kesimlerden ilginin büyük olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

İlk günden itibaren bölgeye yardım göndermeye başladıklarını bildiren Zad İnsani Yardım Derneği Kerkük Büro Temsilcisi Necat Muhammed Abbas ise, Gazze'nin Cibalya bölgesinde 3 ayrı yardım noktası oluşturduklarını söyledi.

Zor şartlar nedeniyle kısıtlı imkanlarla gıda ve sağlık alanında yardımları Gazze'ye gönderdikleri bilgisini veren Abbas, ancak en çok çocuklar için gıda ve mama temin etmeye önem verdiklerini anlattı.

Yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının giderek zorlaştığını ifade eden Abbas, tek bir süt ya da mama kutusunun Gazze'ye ulaşmasının maliyetinin yaklaşık 40 doları bulduğunu bildirdi.

Abbas, her şeye rağmen yardım çalışmalarını sürdürdüklerini ve Kerkük'te bu kampanyayı başlatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kampanyaya destek veren tıp fakültesi öğrencisi Cihat Necat, Gazze'deki çocukların ve bebeklerin durumunu televizyondan ve sosyal medyadan izledikçe kahrolduklarını söyledi.

Gönüllü olarak bu kampanyaya katıldığını dile getiren Necat, buradan ne kadar yardım ve destek toplanırsa o kadar Gazze'deki aile ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamış olacaklarını dile getirdi.

AA

