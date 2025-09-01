"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

DSÖ: 31 ülkede kolera salgını var

01 Eylül 2025, Pazartesi 22:34
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel çapta kolera salgınının kötüleştiğini ve ölüm oranlarının hızla yükseldiğini açıkladı.

31 ülkede salgınlar yaşandığını aktaran DSÖ, “Bu salgınların ölçeği, şiddeti ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha da yayılma riski çok yüksek,” uyarısında bulundu. DSÖ’nün 1 Ocak-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında takip ettiği verilere göre, dünya genelinde 409 bin 222 kolera veya akut sulu ishal vakası ve 4 bin 738 ölüm bildirildi. Vakalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalmış olmasına rağmen, ölümler yüzde 46 artış gösterdi.

Haber Merkezi

