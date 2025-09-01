DSÖ: 31 ülkede kolera salgını var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel çapta kolera salgınının kötüleştiğini ve ölüm oranlarının hızla yükseldiğini açıkladı.

31 ülkede salgınlar yaşandığını aktaran DSÖ, “Bu salgınların ölçeği, şiddeti ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha da yayılma riski çok yüksek,” uyarısında bulundu. DSÖ’nün 1 Ocak-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında takip ettiği verilere göre, dünya genelinde 409 bin 222 kolera veya akut sulu ishal vakası ve 4 bin 738 ölüm bildirildi. Vakalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalmış olmasına rağmen, ölümler yüzde 46 artış gösterdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.