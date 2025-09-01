Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek.

Rehberlik çalışmaları doğrultusunda, okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilerin, okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan etkinliklerin yer aldığı uyum haftasında, çocukların öğretmenler ve akranlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek.

Uyum haftası kapsamında, bu yıl ilk kez hazırlanan ve uyum sürecine ilişkin içerikler ve materyallerden oluşan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", okul öncesi öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderilen "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" genelgesi doğrultusunda, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliğine yönelik çalışmalar yapılması kapsamında uyum haftasında aile, çocuk ve öğretmenlerin birlikte yapacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikimi etkinlikleri planlandı.

Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Liseye yeni başlayacak öğrenciler için "Liseye Hoş Geldin" kitapları

Bakanlıkça, 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının geliştirilmesi, uyum süreçlerinin hızlandırılması için "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı.

Öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve programların işleyişi ile lise eğitimi boyunca faydalanabilecekleri eğitim platformlarının tanıtımını içeren kitap setinde, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ile İngilizce derslerindeki yenilikler, derslerin özellikleri ve lise müfredatı detaylı şekilde ele alınıyor.

Eğitim sürecinde öğrencilerin kaynaklara kolayca erişmesini sağlayan ve bireysel çalışma fırsatları sunan "MEBİ", "OGM Materyal", "EBA" gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor.

Mesleki çalışma programı

Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 2025 Eylül dönemi mesleki çalışmaları, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Alanında öğretim programı değişikliği olup eğitim alan öğretmenler, alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında eğitime katılan öğretmenler, eğitim dışındaki günlerde okul/kurum müdürlüklerince hazırlanacak program çerçevesinde mesleki çalışmalarını yapacak.

Alanında program değişikliği olup henüz eğitim almayan öğretmenlerin TYMM kapsamında düzenlenecek eğitimleri ise mesleki çalışma haftası içinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başında alanında program değişikliği olan ve TYMM kapsamında eğitim almayan sınıf öğretmenleri söz konusu eğitimleri, eğitim alan öğretmenler ise programı yeni hazırlanan trafik güvenliği, görsel sanatlar, beden eğitimi ve oyun ile müzik dersleri için düzenlenen eğitimleri alacak.