"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek

01 Eylül 2025, Pazartesi 11:54
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek.

Rehberlik çalışmaları doğrultusunda, okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilerin, okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan etkinliklerin yer aldığı uyum haftasında, çocukların öğretmenler ve akranlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek.

Uyum haftası kapsamında, bu yıl ilk kez hazırlanan ve uyum sürecine ilişkin içerikler ve materyallerden oluşan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", okul öncesi öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderilen "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" genelgesi doğrultusunda, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliğine yönelik çalışmalar yapılması kapsamında uyum haftasında aile, çocuk ve öğretmenlerin birlikte yapacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikimi etkinlikleri planlandı.

Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Liseye yeni başlayacak öğrenciler için "Liseye Hoş Geldin" kitapları

Bakanlıkça, 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının geliştirilmesi, uyum süreçlerinin hızlandırılması için "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı.

Öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve programların işleyişi ile lise eğitimi boyunca faydalanabilecekleri eğitim platformlarının tanıtımını içeren kitap setinde, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ile İngilizce derslerindeki yenilikler, derslerin özellikleri ve lise müfredatı detaylı şekilde ele alınıyor.

Eğitim sürecinde öğrencilerin kaynaklara kolayca erişmesini sağlayan ve bireysel çalışma fırsatları sunan "MEBİ", "OGM Materyal", "EBA" gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor.

Mesleki çalışma programı

Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 2025 Eylül dönemi mesleki çalışmaları, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Alanında öğretim programı değişikliği olup eğitim alan öğretmenler, alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında eğitime katılan öğretmenler, eğitim dışındaki günlerde okul/kurum müdürlüklerince hazırlanacak program çerçevesinde mesleki çalışmalarını yapacak.

Alanında program değişikliği olup henüz eğitim almayan öğretmenlerin TYMM kapsamında düzenlenecek eğitimleri ise mesleki çalışma haftası içinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başında alanında program değişikliği olan ve TYMM kapsamında eğitim almayan sınıf öğretmenleri söz konusu eğitimleri, eğitim alan öğretmenler ise programı yeni hazırlanan trafik güvenliği, görsel sanatlar, beden eğitimi ve oyun ile müzik dersleri için düzenlenen eğitimleri alacak.

AA

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı'

    Uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek

    Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişi öldü, 1555 kişi yaralandı

    Kerkük'te Gazzeli bebekler için mama kampanyası

    Washington Post: Trump'ın Gazze planında Filistinlilere yer yok; planda İsraillilerin imzası var!

    “Soykırımı durdurmak için ne yaptın?”

    Adnan Menderes’in bilinmeyen yılları (2)

    Hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyor

    Abbas, Gazze’nin yönetimini istiyor

    BM Genel Kurulu Cenevre’de yapılsın

    Sumud Filosu Barselona'dan Gazze'ye doğru yola çıktı

    Venezuela'dan ABD'ye: Kıyılarımızdan ve topraklarımızdan uzak dur!

    Trump'tan Chicago'ya: "Ya bunu çözün ya da biz geliyoruz"

    ABD'nin Z kuşağı İsrail'e karşı Filistin'i destekliyor

    Ayın zam şampiyonu havuç

    AB’den Filistinli yetkililere vize yasağına tepki

    Milli Takım, Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak

    Pakistan-Pencap'ta eyalet tarihinin ''en büyük sel felaketi" yaşandı

    İngiltere kadar olamadık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Said Nursi ile 117 yıl önce yapılan röportaj - Max Yvel: Altın değerinde sözler söyledi
    Genel

    “Soykırımı durdurmak için ne yaptın?”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Washington Post: Trump'ın Gazze planında Filistinlilere yer yok; planda İsraillilerin imzası var!
    Genel

    Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişi öldü, 1555 kişi yaralandı
    Genel

    Kerkük'te Gazzeli bebekler için mama kampanyası
    Genel

    'ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı'
    Genel

    Uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek
    Genel

    Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi yenilgiyle başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.