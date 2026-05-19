AB, değerleriyle güçlü olur

19 Mayıs 2026, Salı 10:02
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD, Çin ve Rusya’nın AB’yi zayıflatmak istediğini savunarak, Avrupa’nın ancak birlik içinde ve ortak değerlerine sahip çıkarak güçlü kalabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Estonya’da düzenlenen konferansta, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. ABD, Çin ve Rusya yönetimlerinin “AB’yi sevmediği” yorumunu yapan Kallas, “Bu güçlerin Avrupa Birliği’ni dağıtmak istemesinin nedeni, bir arada olduğumuzda çok daha güçlü olmamızdır” ifadelerini kullandı.

“Bölünürsek zayıflarız”

Avrupa’nın bir arada durması gerektiğini dile getiren Kallas, şunları kaydetti: “Sizden çok daha küçük ülkelerle başa çıkmak, eşit güçlerle başa çıkmaktan daha kolaydır, bu yüzden bence asıl mesele bu. Her ülkeye ‘Sizinle ilişkilerimiz harika ama AB’yi sevmiyorum’ demek kolaydır. Asıl soru, Avrupa’nın buna nasıl tepki verdiği. Çok endişeliyim çünkü bazen bazı (üye) ülkelerin de bu yola saptığını görüyorum. ‘İkili ilişkilerimiz iyi, AB ile konuşmak istemiyorsanız bizimle konuşun.’ diyorlar. Ama bu aslında ayrıştırmanın işe yaradığı anlamına geliyor.”

Avrupa’nın büyük etki gücü kalmadı

İran meselesine de değinen Kallas, enerji santralleri ve sivil altyapıya yönelik saldırıların, Hürmüz Boğazı’nın açılması problemini çözmediğine işaret eden Kallas, “Çünkü orası İran’ın dünyanın geri kalanı üzerindeki kontrolünü sürdürmek için kullandığı baskı noktasıdır” diye konuştu. Kallas, İran’da diplomatik çözümü desteklediklerini ancak Avrupa’nın müzakere masasındaki taraflar üzerinde “büyük etki gücü” olmadığını söyledi.

AA

