İsrail işkence ülkesi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, The New York Times (NYT) gazetesi muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan bir araştırmada, İsrail’in Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğinin ortaya konulmasının ardından sosyal medya hesabından, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 61. Oturumu kapsamında hazırladığı “İşkence ve Soykırım” başlıklı raporunu paylaştı.

BM: Filistinli esirlere işkence ve kötü muamele "kabul edilemez"

Raporda, İsrail’in Filistinlilere karşı işkenceyi kullanmasının incelendiği belirtilerek, “İşkence, devam eden soykırımın ve daha geniş yerleşimci-sömürgeci apartheid’ın yapısal bir özelliğidir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

İşkencenin, Filistinlilerin İsrail tarafından mülksüz bırakılmasının her zaman merkezi bir özelliği olduğu vurgulanan raporda, “İsrail, Ekim 2023’ten bu yana toplu intikam ve yıkıcı niyet gösteren bir ölçekte işkence kullandı. İsrail gözaltı merkezlerindeki işkencenin artması koordineli bir planın parçasıdır.” denildi.

Sumud Filosu Gazze yolunda

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insanî yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu, Libya’nın batısındaki Misrata şehrine geldi. Misrata’da konvoyu çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayraklarıyla karşıladı.

Konvoyda, Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu 30 ülkeden 350’nin üzerinde aktivist yer alıyor. Konvoyda ayrıca, Gazze’ye ulaştırılmak üzere 30’u insanî yardım malzemesi, 20’si mobil ev taşınan 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor. Gazze’deki ablukayı kırmak için denizden ilerleyen Küresel Sumud Filosu da Antalya açıklarında yoluna devam ediyor.

“Filistin için barış ve adalet” çağrısı

İspanya devlet televizyonu RTVE, Gazze’deki soykırıma rağmen İsrail’i Eurovision’dan ihraç etmeyen Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) aldığı kararı protesto etmek için Filistin’e destek mesajı yayımladı.

Bu yıl canlı yayınlamadığı Eurovision Şarkı Yarışması’nın başladığı saatle eş zamanlı mesaj yayımlayan RTVE, ekranını kısa süreliğine karartarak, İspanyolca ve İngilizce dillerinde “Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet.” mesajını paylaştı. İspanya devlet televizyonu, 2025’teki Eurovision’da da “İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet.” yazılı mesaj yayımlamıştı.