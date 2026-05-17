"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İçişleri Bakanı Çiftçi: Tekirdağ'da iki polisimiz şehit oldu

17 Mayıs 2026, Pazar 18:02
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ'da iki polisin şehit olduğunu bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman Emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun."

Saldırganın yakalanma anı kamerada

Tekirdağ'da iki polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana gelen olayda iki polisi şehit eden saldırgan, bölgeye sevk edilen ekiplerce etkisiz hale getirilerek yaralı halde yakalandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan saldırgan, önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Soytürk, olayla ilgili Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'den bilgi aldı.

Daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne geçen Soytürk, yetkililerle görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görevi esnasında şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Rabbim mekanlarını cennet eylesin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polislerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

AA

