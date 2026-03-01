Hamaney’i CIA buldu, İsrail katletti

ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırı ve İran’ın ruhanî lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine ilişkin operasyonun perde arkasına dair yeni iddialar gündeme geldi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ta yer alan habere göre, saldırıdan kısa süre önce Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Hamaney’in tam konumunu netleştirdiği ve aylardır sürdürülen takip çalışmaları sonucunda Tahran’daki liderlik yerleşkesinde kritik bir toplantı yapılacağını tespit ettiği öne sürüldü. Gazeteye konuşan ve isimleri açıklanmayan yetkililer, CIA’in dinî liderin hareketleri ve güvenlik düzeni konusunda giderek daha fazla bilgi topladığını, Cumartesi sabahı İran Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Liderlik Ofisi ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bulunduğu komplekste üst düzey bir toplantı gerçekleştirileceğini öğrendiğini aktardı.

Haberde, başlangıçta gece saatlerinde planlanan saldırının, toplantıya Hamaney’in yanı sıra İslâm Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Askerî Konsey Başkanı Ali Şamkhani ve diğer üst düzey güvenlik yetkililerinin katılacağının belirlenmesi üzerine sabah saatlerine çekildiği iddia edildi. New York Times, ABD ve İsrail’in yeni istihbaratı operasyonun zamanlamasını değiştirmek için kullandığını ve bu hamlenin “kritik ve erken bir zafer” olarak değerlendirildiğini yazdı.