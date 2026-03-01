"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Hamaney’in ardından İran’ın yeni liderliği için birden fazla aday gündemde

01 Mart 2026, Pazar 16:00
İran lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında ölmesinin ardından ülkenin yeni liderinin kim olacağı konusunda birden fazla aday öne çıkıyor.

Yeni lider belirlenene kadar bu görevi 3 kişilik bir konsey geçici olarak devraldı. Konseyde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi bulunuyor.

İran’ın yeni liderini din adamlarından oluşan İran Uzmanlar Meclisi belirleyecek.

Hamaney, ölümünden önce halefi için herhangi bir isme işaret etmemişti.

Hamaney’in ardından bu görevi devralabileceği yönünde ülkedeki açık kaynaklarda isimleri gündeme gelen muhtemel adayları derlendi.

Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney

Adaylar arasında Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in ismi öne çıkıyor. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı’na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 2019’da Mücteba Hamaney’i, herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei

Uluslararası hukuk alanında yüksek lisans derecesi bulunan Ejei, Yargı Erki Başkanlığının yanı sıra Uzmanlar Meclisi üyesi olarak da görev yapıyor.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın başkanlığı döneminde, 2005-2009 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Bakanı olarak çalıştı.

Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi

İran’da önde gelen bir din adamı olan Arafi, Uzmanlar Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi olarak görev yapıyor.

Yeni lider seçilene kadar bu görevi geçici yürütecek konseyin de bir üyesi olan Arafi, El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Rektörü, Kum Medresesi Başkanı ve Cuma Namazı İmamlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

Uzmanlar Meclisi Üyesi Sadık Laricani

Yeni İran lideri olarak seçilecek isimler arasında öne çıkan bir diğer isin Laricani, Hamaney’in 2009’da İran Başyargıcı olarak atamasının ardından bu görevi 10 yıl yürüttü.

Necef doğumlu Laricani, 1989’dan bu yana İran’ın liderini seçmek ve performansını denetlemekle görevli en üst anayasal organ olan Uzmanlar Meclisi üyeliğine iki kez seçildi.

Uzmanlar Meclisi Üyesi Nuri Hamedani

İran’ın en önde gelen din alimlerinden biri olarak görülen Hamedani, Kum Medresesi’nde Allama Tabatabai ve Ruhullah Humeyni gibi isimlerden ders aldı.

Hamedani, eski İran rejimi döneminde Şah karşıtı faaliyetleri nedeniyle SAVAK güçleri tarafından birkaç kez tutuklanmıştı. Şu anda Kum’da yaşıyor ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Gözü dönmüş çete bölgeyi ateşe attı

    Yeni göç dalgalarını tetikleyebilir

    Çelik: Barış idealine darbe

    Amerikan halkı, savaşlardan bıktı

    "İran halkı için yeni bir umut doğdu ancak bu bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirir"

    Çin Dışişleri Bakanı'ndan uluslararası tepki çağrısı

    Hamaney’in ardından İran’ın yeni liderliği için birden fazla aday gündemde

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü

    Aliyev'den Hamaney için taziye mesajı

    İslâm dünyasının bölünmüşlüğü, İsrail’e cesaret verdi: İİT, acil gündemle toplanmalı

    Dünya diken üstünde

    Hamaney’i CIA buldu, İsrail katletti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması

    ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yarın toplanacak

    Putin'den Hamaney için taziye mesajı

    Laricani: ABD-İsrail'i daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız

    İran Devrim Muhafızları misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu - Trump: "Daha önce görülmemiş bir güçle vururuz" dedi

    "Hamaney'in intikamını almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruz"

    İsrail devlet televizyonu: İran ile müzakereler bir aldatma ve zaman kazanma taktiğiydi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı
    Genel

    İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
    Genel

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sürüyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Can Kardeş Bayramı! - Mart Sayısı Çıktı!
    Genel

    İsrail, yine Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı
    Genel

    Camide Ramazan sevinci
    Genel

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü
    Genel

    "Trump ve Netanyahu, kırmızı çizgimizi aştınız, bedelini ödeyeceksiniz"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.