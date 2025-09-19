"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

19 EYLÜL 2025 CUMA

ABD bir kez daha Gazze'ye kalıcı ateşkesi ve insani yardımı veto etti

19 Eylül 2025, Cuma
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD tarafından veto edildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlatmasının ardından BMGK'ye sunulan "acil ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım" içeren karar tasarısı BMGK'de oylandı.

BMGK'nin 14 üyesinin "evet" oyu kullandığı tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi.

ABD temsilcisi, oylama öncesi yaptığı açıklamada, söz konusu karar tasarısını veto etmelerinin "kimseyi şaşırtmayacağını", çünkü tasarının "Hamas'ı kınamakta veya İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakta başarısız olduğunu" belirtti.

Tasarının, Hamas'ı destekleyen bir yapıda olduğunu ve BMGK'de "geçerlilik kazanan yanlış anlatıları haksız yere meşrulaştırdığını" iddia eden ABD'li diplomat, Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli öldü, 165 bin 925 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 590 kişi öldü, 53 bin 884 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 414 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

