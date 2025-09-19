"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

'Avrupa Çin'e ekonomik baskı uygularsa Rusya Ukrayna savaşı belki biter'

19 Eylül 2025, Cuma 09:09
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin Çin'e ekonomik baskı uygulaması halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erebilme ihtimali olduğunu belirtti.

Trump, İngiltere ziyaretinin son gününde Fox News kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkenin Çin olduğunu belirten Trump, Avrupa'nın "Çin'e yaptırım ya da tarife uygulaması" halinde "savaşın belki bitebileceğini" söyledi.

Trump, Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol almayı bırakmaları çağrısını da yineleyerek, "Kazanmak istiyorsan Rusya'dan petrol almayı bırakmalısın." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın 10 Eylül'de NATO üyesi Polonya'nın hava sahasını askeri insansız hava araçları (İHA) ile ihlal etmesinin "hata" olup olmadığına ilişkin yorum yapmayacağını belirten Trump, bu olayın yaşanmamış olması gerektiğini vurguladı.

Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunmuş, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." demişti.

Ayrıca Trump, ağustosta Hindistan'a uygulama kararı aldığı ek tarifelere de Yeni Delhi'nin Rusya'dan petrol almasını gerekçe göstermişti.

AA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD bir kez daha Gazze'ye kalıcı ateşkesi ve insani yardımı veto etti

    'Avrupa Çin'e ekonomik baskı uygularsa Rusya Ukrayna savaşı belki biter'

    Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başladı

    Serbest bırakılan İsrailli esir Gritzewsky: Netanyahu arkadaşlarımızın ölüm emrini verdi

    İtalya: İsrailli bakanlara yaptırımları destekliyoruz

    Yatırım ve yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırmışlardı: İzmir merkezli suç örgütünün yöntemleri deşifre edildi

    Trump: Filistin'i resmen tanıma kararıyla ilgili İngiltere ile aynı fikirde değiliz

    Putin: Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askeri bulunuyor

    Mourinho, Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı - Çalıştırdığı son 6 takımdan kovulmuştu

    Trabzon-Akçaabat'ta alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

    İspanya Başsavcılığı, İsrail'i soruşturacak

    Sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    Ultra Ortodoks Yahudi: Osmanlı idaresi altında Kudüs'te huzur vardı; İsrail'le birlikte bu son buldu

    77 yıl sonra 2. Nekbe: Yoğun saldırı altındaki Gazzelilerin zorunlu göçü bütün zorluklarıyla devam ediyor!

    32 şehirdeki DEAŞ operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

    Küstah, alçak provokatör 'Gazze'yi ABD ile paylaşacağız' sözlerini söylemeye de cüret edebildi!

    Kocaeli-Kandıra'da kuru yük gemisi karaya oturdu

    Pakistan'daki sellerde 1002 kişi öldü, 1000'den fazla kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başladı
    Genel

    Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD bir kez daha Gazze'ye kalıcı ateşkesi ve insani yardımı veto etti
    Genel

    'Avrupa Çin'e ekonomik baskı uygularsa Rusya Ukrayna savaşı belki biter'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.