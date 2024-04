ABD’de İsrail’e karşı gösterilere sert müdahale

Columbia Üniversitesi’nde başlayan Gazze’ye yönelik protestolar, ABD’nin Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi’ne de sıçradı. Gazze saldırılarını protesto eden öğrencilere sert müdahalede bulunan polis, 50 öğrenciyi gözaltına aldı.

Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde ise polis, turistler arasında popüler olan Jackson Meydanı’nda düzenlenen Filistin yanlısı bir protesto sırasında 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin, kapanış saati 19.00 olan meydanı boşaltmaya çalıştığı ancak, göstericilerin çıkmayı reddettiği öğrenildi. New York merkezli haber ajansı Associated Press’e (AP) göre, Columbia Üniversitesi’nde 18 Nisan’da başlayan ve ülke geneline yayılan Filistin yanlısı gösterilerde şimdiye kadar yaklaşık 900 Filistin destekçisi gözaltına alındı. Yaklaşık 2 haftadır devam eden gösterilerde kamp kurarak İsrail’in saldırılarına son vermesi yününde çağrılar yapan öğrenciler, üniversitelerinin İsrail’e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu. New York’taki Columbia Üniversitesi kampüsünde öğrenciler polis müdahalesine rağmen gösterilerine devam ediyor. İsrail’e tepki gösteren öğrencilere, Ortodoks Yahudi topluluğu üyeleri, ellerinde “Özgür Filistin” yazan pankartlarla destek verdi.