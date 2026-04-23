Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Meclisi kuruluş ayarlarına döndürelim

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, egemenliğin tek elde toplanmasının çok yönlü krize yol açtığını belirterek Meclis’in yeniden güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclis’in açılışının 106. Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasî, adlî, ahlâkî ve idarî krizin tek sebebi bu keyfiyet, bu, egemenliği tamamen bir kişinin rızasına devretme halidir” dedi. “Bugün, 23 Nisan’da neyi kutlayacaklar?” diye soran Uysal, “Koruyamadıkları çocukların bayramını mı? Bir kişiye devrettikleri egemenliği mi? Tüm görevlerini işlevsiz kıldıkları, dört duvar bir binaya çevirdikleri, Milletin faydasına kanunların neredeyse teklif dahi edilemez olduğu, artık ‘öylesine’ var hale getirdikleri Meclisin açılışını mı?” değerlendirmesinde bulundu.

Her sahada çöküş yaşanıyor

Yaptığı açıklamada, “Mevcut ve Meclisi etkisiz kılan Hükümet Sistemi öncesinde ortaya çıkardıkları ‘fiilî’ durumla, yani çoğunlukçu bir anlayış, baskıcı bir tutumla ve 12 Eylül’ün, darbecilerin güçlerini tahkim ettikleri siyasî partiler ve seçim kanunu ile Ulusal Egemenliğimizi ‘beyefendi’nin keyfine bağladılar” diye devam eden Uysal, “Bugün, Kurtuluş Savaşı’nda vatan sevgisi, Millet sevgisi ile mücadele edip bu mükafatı elde eden Türk Milleti’nden bu mükafat gasp edilmek istenmektedir. Nihayetinde bugün ülkede her sahada büyük bir çöküş yaşanmaktadır” dedi.

Bedelini milletçe ödüyoruz

Uysal şunları söyledi: Maalesef, sadece çocuklarımıza emanet etmekle mükellef olduklarını, bugünü kutlamamıza asıl vesile olan Yüce Meclisi değil bugünün armağan edildiği çocuklarımızı da koruyamaz, kollayamaz hale geldiler. Milletin vekalet verdiği kişilerin, bu vekaleti şahsi çıkar ve hesapları için başkasına devrettiği bir keyfiyetin acısını artık yitirilen canlarla Milletçe ödüyoruz. İşte bu noktada, bugünün Türkiyesi’nde Ulusal Egemenliğin, Meclisin kıymetini daha da iyi idrak ediyoruz. Bizlere düşen en temel görev başta bugünün armağan edildiği çocuklarımızı, çocuklarımızın canını, geleceğini, refahını teminat altına alacak olan egemenliğimizi güçlendirmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kuruluş ayarlarına döndürmek olmalıdır.”

Ekonominin temeli demokrasidir

Meclisin aslî vasfına kavuşmasını dileyen Uysal açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Onca soruna sebep ekonomik krizin ve derin bir yoksulluğun en yüksek seviyede hissedildiği bugün, Ulusal Egemenlik Bayramımızda ekonominin en temel girdisinin ‘demokrasi’ olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, çocuklarımız için kutlanacak bir geleceği kurmanın ancak egemenliği kullanabilmeleri ile mümkün olduğunu belirtmek istiyoruz. Çocuklarımızın, kardeşlik ve özgürlük duygularıyla güven içinde yaşayabilecekleri, özlemini duyduğumuz tam demokratik bir Türkiye dileği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.”

ANKARA - MEHMET KARA