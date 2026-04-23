İLO: 4 çocuktan 1’i yeterli beslenemiyor

İLO Kıdemli Proje Koordinatörü Fatma Gelir Ünal, küresel ölçekte çocukların temel haklara erişiminde son yıllarda ciddi bir kırılma yaşandığını belirtti.

Uzun vadede bazı ilerlemeler olduğunu, ancak son yıllarda krizlerin şiddeti sebebiyle tablonun yeniden ağırlaştığına ve eşitsizliğin derinleştiğine dikkat çekti. CNBC-e’den Derya Yüce’ye konuşan Ünal, UNICEF’in verilerine göre dünya genelinde 5 yaş altı yaklaşık 181 milyon çocuğun, yani her dört çocuktan birinin “şiddetli çocuk gıda yoksulluğu” içinde yaşadığını belirtti. Ünal, bu durumun çocukların yaşlarına uygun ve besleyici gıdaya düzenli erişememesi anlamına geldiğini söyledi. Çocuk işçiliğine dair tabloyu da değerlendiren Ünal, ILO ve UNICEF’in en güncel ortak tahminine göre 2024 itibarıyla 138 milyon çocuğun çalıştığını, bunun da 5-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 7,8’i olduğuna dikkat çekti.