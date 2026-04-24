Kesintisiz eğitim, ülkenin sırtında yük

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “12 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim, bugün geldiğimiz noktada ülkenin sırtında ciddi bir yük haline gelmiştir” dedi.

Hükümetin eğitim politikalarını da eleştiren Özdağ, Milli Eğitim Bakanlığının yıllardır yalnızca öğretimle ilgilendiğini, eğitimi, terbiyeyi, ahlaki donanımı geri planda bıraktığını iddia etti. Özdağ, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim ve terbiye odaklı bir kurum olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu. Özdağ, hayatın sadece başarıdan ibaret olmadığı, merhametin, vicdanın, sevginin, adaletin akademik başarıdan daha önemli olduğu gerçeğinin idrak edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Haber Merkezi

