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2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

ABD'de sel nedeniyle OHAL ilan edildi

02 Eylül 2021, Perşembe 12:13
ABD'nin New York kentinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, New Jersey eyaletinin Passaic kentinde bir kişi öldü.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle New York'ta olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Blasio, kentte etkili olan şiddetli yağmur ve sele dikkati çekerek tarihi bir hava olayı ile mücadele ettiklerini vurguladı.

Passaic Belediye Başkanı Hector Lora yaptığı açıklamada, yağışlardan etkilenen Passaic kentinde aracı sular altında kalan bir kişinin öldüğünü kaydetti.

New York Belediyesi Ulaşım İdaresi, metro istasyonlarının sular altında kalması nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alındığını duyurdu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sel nedeniyle metronun kullanılamadığı belirtilirken, insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.

AA

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