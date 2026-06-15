Adaletsizlik herkesi vurur

HSK’nın yaz kararnamesini eleştiren Yargıçlar Sendikası üyesi hâkim Nuh Hüseyin Köse, atamalarda kıdem ve liyakatin geri plana itildiğini belirterek, “Adaletsizlik sırası geldiğinde ‘bana bir şey olmaz’ diyeni de vurur” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Adlî ve İdarî Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi yayınlandı. Kararnameyle adlî yargıda 4 bin 608, idarî yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. T24’ün haberine göre kararname kapsamında kamuoyunun yakından takip ettiği bazı soruşturmalarda görev alan savcıların da yerlerinin değiştirilmesi dikkat çekti.

Yargı siyasallaştı

Kararnameyi değerlendiren Yargıçlar Sendikası üyesi hâkim Nuh Hüseyin Köse, “Teamüllerin değiştirildiğini, mesleğinde başarılı, işinden başka bir uğraşı olmayan, siyasetçiden ve ticaret erbabından uzak duran, meslekte 30 yılını doldurmuş birçok meslektaşın yerlerinin talepleri dışında değiştirildiğini görüyoruz” dedi. Yönetici yargıç ve savcı atamalarında kıdem ve liyakat gibi ölçütlerin giderek geri plana itildiğini belirten Köse, “Büyük şehirlerde başsavcı ve yardımcılarının atamalarının kamuoyunda ‘yargının siyasallaştığı’ algısına sebep olduğu ve özellikle siyasetçiler açısından hukuk güvenliği kaygılarını artırdığını anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıdem ve liyakat geri planda

Meslekte yükselmede liyakat ilkesinin yeterince önemsenmediğini savunan Köse, tecrübeli yargı mensuplarının görev yerlerinin değiştirilmesine de dikkat çekti. Köse, “65 yaşının dolmasına, dolayısıyla emekliliğine iki ay kalmış bir cumhuriyet savcısının Bölge Adliye Cumhuriyet Savcılığından alınıp ilk derece mahkemesine atandığını, yine aynı kıdeme sahip yargıç ve savcıların uzak illere atandıklarını görüyoruz” dedi. Bu tür uygulamaların deneyimli yargı mensuplarının birikimlerinden yararlanmak yerine onları emekliliğe zorlamak olarak değerlendirildiğini belirten Köse, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Yargıcın yer güvencesinin olmadığı sistemde yurttaşın da hukuk güvenliği olmaz. Adaletsizlik sırası geldiğinde ‘bana bir şey olmaz’ diyeni de vurur.”

Haber Merkezi