ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

19 Eylül 2025, Cuma 16:29
ABD'li Senatör Jeff Merkley, Senato tarihinde bir ilk olarak, Başkan Donald Trump'tan Filistin devletinin resmen tanımasını talep eden karar tasarısı sundu.

Oregon eyaletinin Senatörü Merkley, Senato tarihinde ilk kez sunulan Filistin tasarısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

 

ABD'li Senatör'ün açıklamasında, 7 Demokrat ve bir bağımsız senatör tarafından desteklenen tasarıda, Başkan Trump'tan Filistin devletini tanımasının talep edildiği belirtildi.

Söz konusu tasarıda, iki devletli çözümün hem Filistin hem de İsrail'in güvenliği ve refahı için kaçınılmaz olduğu kaydedilirken, 1967 sınırlarına atıf yapan 242 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına da vurgu yapıldı.

Tasarıda, uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm ilkeleri uyarınca, ABD'nin güvenli bir İsrail ile birlikte silahsızlandırılmış bir Filistin devletini tanıması talep edildi.

Tasarıda ayrıca Filistin yönetimine Avrupa ülkelerine verdiği sözleri yerine getirmesi ve 2026'da seçim yapması, Hamas'a da silah bırakma çağrısında bulunuldu.

"Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

Senato'ya sunulan tasarıyla ilgili açıklamasında Merkley, "Filistin devletinin tanınması, ABD'nin Filistinliler ve İsraillilerin özgürlük, haysiyet ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir gelecek inşa etmek için atabileceği pratik bir adım olmakla kalmayıp, aynı zamanda yapılması gereken doğru şeydir. Amerika liderlik etme sorumluluğuna sahiptir ve şimdi harekete geçme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Merkley açıklamasında, "Bu karar farklı bir yol izlenmesini gerektiriyor. Öncelikle, derhal ateşkes sağlanmalı, tüm rehineler iade edilmeli ve yardımlar ulaştırılmalı. Ancak daha sonra, gelecek için barış ve refahın temeli atılmalı ve bunun için tek geçerli yol, iki devlet çözümdür. Filistin devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkley'in öncülük ettiği tasarıya Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Tim Kaine, Peter Welch, Tina Smith, Tammy Baldwin, Mazie Hirono ile bağımsız Senatör Bernie Sanders imza koydu.

AA

  • Toygar

    19.9.2025 17:33:53

    "ABD'nin güvenli bir İsrail ile birlikte silahsızlandırılmış bir Filistin devletini tanıması talep edildi." Sorun burada başlıyor zaten. İsrail silahlanıyor, Filistin'e gelince olmaz deniliyor. İsrail de silahsızlandırılsın!...

  • S.topuz

    19.9.2025 17:19:44

    👏👏👏👍🏼😭😭😭"ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😢🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve alış-verişe devam edecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😡😤😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇷🇺🇺🇲🇵🇸🇵🇸🇵🇸

