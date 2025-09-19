"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Eski Madrid Belediye Başkanı Hukukçu Carmena: İsrail'in saldırıları "vahşi soykırım"dır

19 Eylül 2025, Cuma 16:12
İspanya'nın başkenti Madrid'de 2015-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan emekli savcı Manuela Carmena, İsrail'in Gazze'deki soykırımının hayal edilebilecek en büyük insan hakları ihlalinin kanıtı olduğunu söyledi.

Filistin halkına ve çocuklara yardım etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Carmena, İsrail'in Gazze'deki soykırımını değerlendirdi.

 

Carmena, "İnsanlığın ihtiyaçları konusunda ortaya konabilecek en önemli kazanım insan haklarıdır. Gazze'de olanlar, hayal edilebilecek en büyük insan hakları ihlalinin kanıtlarını önümüze seriyor. Bu, acımasız, vahşi, açıklanamaz bir soykırımdır." diye konuştu.

Eski bir savcı olarak tüm hukukçuları İsrail'e karşı seslerini yükseltmeye çağıran Carmena, "Gazze'de yaşananların yasaları o kadar ihlal ettiğine inanıyorum ki asgari düzeyde hukuk eğitimi almış herhangi bir kişi bile bunu engellemekten, buna karşı bağırmaktan, ateşkesin sağlanmasını ve yardım kamyonlarının girmesini istemekten başka bir şey yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'de yaşananların ABD politikasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz"

Gazze'de yaşananlardan dolayı sadece İsrail'in değil aynı zamanda ona tam destek veren ABD'nin de sorumlu olduğunun altını çizen Carmena, "Amerika Birleşik Devletleri, muazzam bir güç. Bizim talihsizliğimiz, ABD Başkanı olarak şiddete bu kadar meyilli ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya bu kadar yakın, bazı açılardan onunla aynı olan bir başkanın olması. İsrail'de yaşananların ABD politikasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. ABD, o kadar güçlü ki Avrupa'da sebep olduğu sorunları da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetinin tüm eleştirileri ve protestoları Yahudi karşıtlığı gibi göstermesine tepki gösteren Carmena, şunları kaydetti:

"Bu, bir savaş değil. Filistinlilerden yana olmak, Yahudilere karşı olmak demek değildir. İspanya, her zaman Yahudileri sevmiş ve sevmeye de devam ediyor. Aksi düşünülemez. Korkunç acılar çekmiş bir halk. Kabul edilemez olan, İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin Filistinlilere yaptıklarıdır. Bu, İsrail ile Filistin arasında bir seçim değildir. Biz, sadece çocukların açlıktan ölmesini, katledilmesini istemiyoruz, kadınlar böyle bir soykırıma uğramamalıdır.

Bundan dolayı da nasıl olursa olsun, ateşkesin sağlanması için küçük bir şey de olsa elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

AA

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    19.9.2025 17:23:46

    😭😭😭Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları, Savunmasız mâsum sivilleri rasgele bombalamaları, katliam ve kıyımları, "Aç ve Susuz" bırakmaları, sadece Suriye, Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK, DÜNYA BARIŞI ve HUZURU" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 😥😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeey Âlem-i İSLÂM, Eeeey AB, Eeeeey BM, Eeeey A.B.D! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz ve "SUÇ ORTAĞI" olmaya devam mı edeceksiniz?... Yetmedimiiiii, yetmedi miiiiiiii?!😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇺🇲🇷🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    19.9.2025 17:22:42

    👏👏👏👍🏼😭😭😭"ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😢🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve alış-verişe devam edecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😡😤😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇷🇺🇺🇲🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

Eski Madrid Belediye Başkanı Hukukçu Carmena: İsrail'in saldırıları "vahşi soykırım"dır

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu: 10 bin kişi tahliye edildi

Ordu'da dev dalgalar 4 metreye ulaştı

'Nükleer kapasitemiz Suudi Arabistan ile savunma anlaşması kapsamında kullanılabilir'

ABD bir kez daha Gazze'ye kalıcı ateşkesi ve insani yardımı veto etti

'Avrupa Çin'e ekonomik baskı uygularsa Rusya Ukrayna savaşı belki biter'

Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başladı

Serbest bırakılan İsrailli esir Gritzewsky: Netanyahu arkadaşlarımızın ölüm emrini verdi

İtalya: İsrailli bakanlara yaptırımları destekliyoruz

Yatırım ve yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırmışlardı: İzmir merkezli suç örgütünün yöntemleri deşifre edildi

Trump: Filistin'i resmen tanıma kararıyla ilgili İngiltere ile aynı fikirde değiliz

Putin: Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askeri bulunuyor

Mourinho, Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı - Çalıştırdığı son 6 takımdan kovulmuştu

Trabzon-Akçaabat'ta alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İspanya Başsavcılığı, İsrail'i soruşturacak

Sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Ultra Ortodoks Yahudi: Osmanlı idaresi altında Kudüs'te huzur vardı; İsrail'le birlikte bu son buldu

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başladı
Genel

Nurdan Katreler
Genel

Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı
Genel

ABD bir kez daha Gazze'ye kalıcı ateşkesi ve insani yardımı veto etti
Genel

'Avrupa Çin'e ekonomik baskı uygularsa Rusya Ukrayna savaşı belki biter'
Genel

'Nükleer kapasitemiz Suudi Arabistan ile savunma anlaşması kapsamında kullanılabilir'
Genel

Ordu'da dev dalgalar 4 metreye ulaştı
Genel

Eski Madrid Belediye Başkanı Hukukçu Carmena: İsrail'in saldırıları "vahşi soykırım"dır
Genel

ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.