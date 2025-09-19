Eski Madrid Belediye Başkanı Hukukçu Carmena: İsrail'in saldırıları "vahşi soykırım"dır

İspanya'nın başkenti Madrid'de 2015-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan emekli savcı Manuela Carmena, İsrail'in Gazze'deki soykırımının hayal edilebilecek en büyük insan hakları ihlalinin kanıtı olduğunu söyledi.

Filistin halkına ve çocuklara yardım etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Carmena, İsrail'in Gazze'deki soykırımını değerlendirdi.

Carmena, "İnsanlığın ihtiyaçları konusunda ortaya konabilecek en önemli kazanım insan haklarıdır. Gazze'de olanlar, hayal edilebilecek en büyük insan hakları ihlalinin kanıtlarını önümüze seriyor. Bu, acımasız, vahşi, açıklanamaz bir soykırımdır." diye konuştu.

Eski bir savcı olarak tüm hukukçuları İsrail'e karşı seslerini yükseltmeye çağıran Carmena, "Gazze'de yaşananların yasaları o kadar ihlal ettiğine inanıyorum ki asgari düzeyde hukuk eğitimi almış herhangi bir kişi bile bunu engellemekten, buna karşı bağırmaktan, ateşkesin sağlanmasını ve yardım kamyonlarının girmesini istemekten başka bir şey yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'de yaşananların ABD politikasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz"

Gazze'de yaşananlardan dolayı sadece İsrail'in değil aynı zamanda ona tam destek veren ABD'nin de sorumlu olduğunun altını çizen Carmena, "Amerika Birleşik Devletleri, muazzam bir güç. Bizim talihsizliğimiz, ABD Başkanı olarak şiddete bu kadar meyilli ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya bu kadar yakın, bazı açılardan onunla aynı olan bir başkanın olması. İsrail'de yaşananların ABD politikasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. ABD, o kadar güçlü ki Avrupa'da sebep olduğu sorunları da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetinin tüm eleştirileri ve protestoları Yahudi karşıtlığı gibi göstermesine tepki gösteren Carmena, şunları kaydetti:

"Bu, bir savaş değil. Filistinlilerden yana olmak, Yahudilere karşı olmak demek değildir. İspanya, her zaman Yahudileri sevmiş ve sevmeye de devam ediyor. Aksi düşünülemez. Korkunç acılar çekmiş bir halk. Kabul edilemez olan, İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin Filistinlilere yaptıklarıdır. Bu, İsrail ile Filistin arasında bir seçim değildir. Biz, sadece çocukların açlıktan ölmesini, katledilmesini istemiyoruz, kadınlar böyle bir soykırıma uğramamalıdır.

Bundan dolayı da nasıl olursa olsun, ateşkesin sağlanması için küçük bir şey de olsa elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."