“Gazze Barış Kurulu” bir tiyatro

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ilk toplantısını yapan “Gazze Barış Kurulu” bir tiyatrodan ibaret olduğunu belirterek, “Katili ‘barış elçisi’, işgalciyi ‘güvenlik mağduru’ gösteren hiçbir kurulun, hiçbir planın meşruiyeti yoktur” dedi. Türkiye bu kuruldaki varlığıyla Filistin’in toptan ilhakına meşruiyet sağlayan bir ülke konumuna düşürülmemelidir. Gerçek barış ancak nehirden denize özgür bir Filistin’le mümkün olacaktır” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda alınan “ekonomik paket” ve “güvenlik koridoru” kararlarının, Filistin’in bağımsızlık davasını bir gayrimenkul projesine indirgeme gafleti olduğunu söyleyen Arıkan, “Gazze bir ticaret sahası değil, İslam dünyasının onurudur. Trump’ın ‘hızlı çözüm’ dediği şey, Filistin halkını topraksız, Kudüs’ü statüsüz bırakma planıdır. Bu masanın amacı Gazze’yi kurtarmak değil, işgalciyi bölgeye tamamen yerleştirmektir” ifadelerini kullandı. Mehmet Kara - Ankara

