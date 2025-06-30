Eziyet yönetmeliğini geri çekin

46 tabip odası yayınladıkları ortak çağrıda aile sağlığı merkezlerini düzenleyen ‘eziyet yönetmeliği‘nin geri çekilmesini istedi.

Diken’in haberine göre, Türkiye’nin her yerinden 46 tabip odası konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmelikle sağlık çalışanlarının hak kayıpları olmayacağı yönündeki sözlerinin doğru olmadığı, son altı ay aile sağlığı merkezine (ASM) gelmeyen hasta sayıları temel alınarak ASM çalışanlarının ücretlerinden mayısa kıyasla yaklaşık yüzde 15 gibi yüksek oranda yapılan kesintiyle anlaşılmış oldu.” Odalar açıklamalarında, birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olmasını, hizmetin kamu binalarında verilmesini, çalışanlara performansa dayalı olmayan, insanca yaşamaya yetecek tek ücret ödenmesini, bu hizmetin toplumun tümüne tamamen ücretsiz sunulmasını talep etti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 290

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.