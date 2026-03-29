"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

ABD, Trump’a karşı yürüdü

29 Mart 2026, Pazar 21:08
ABD genelinde milyonlarca kişi, “Krallara Hayır (No Kings)” protestolarında bir araya gelerek, Başkan Donald Trump’ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu.

Başkent Washington’dan Los Angeles’a, New York’tan Chicago’ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere ülkenin değişik bölgelerinde protestolara katılanlar, bu yıl özellikle ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a karşı başlattığı saldırıları gündeme taşıdı. NoKings internet sitesine göre, ABD genelinde 50 eyalette 3 bin 100’den fazla yerde düzenlenen protestolara katılım için 9 milyondan fazla kişi kayıt yaptırdı. 

Göstericilerden Isla Seaborn, “Ülkemizde şu anda demokrasiden çok monarşi var ve buna kesinlikle karşıyım. Bence bu, Amerikan ideallerimize aykırı” ifadelerini kullandı. Göstericilerden Bonnie Siegler ise İran’a yönelik saldırıları sert dille eleştirerek, “Bu saçma, bu rezalet, bu anayasaya aykırı, bu inanılmaz, bu insanlık dışı, bu terörizm, bu korkunç” dedi.

Ankara - Anka

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

