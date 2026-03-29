"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Gediz Nehri taştı

29 Mart 2026, Pazar 20:56
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri, bağ evleri ve hayvan damları zarar gördü.

Turgutlu'da taşan Gediz Nehri, Urganlı, Musacalı, Çampınaraltı, Sarıbey ve Sinirli mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Taşan suların tarlalara dolması nedeniyle ovadaki geniş tarım arazileri su altında kaldı.

Taşkın nedeniyle üzüm bağlarının yanı sıra erik, kiraz ve şeftali bahçeleri ile biber, domates ve mısır ekimi için hazırlanan tarlalar zarar gördü.

Bölgede çok sayıda bağ evi ve hayvan damının da taşkından etkilendiği gözlendi.

Öte yandan, Gediz Nehri üzerindeki Çampınar ve Musacalı köprüleri ile Irlamaz Deresi üzerindeki bir köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

AA

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.