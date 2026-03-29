"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Yemen'de sel felaketinde ölü sayısı 15'e yükseldi

29 Mart 2026, Pazar 21:01
Sel sularına kapılan 9 kişinin halen kayıp olduğu, selden 5 bin 883 ailenin zarar gördüğü kaydedildi.

Yemen'in Taiz kentini vuran sel felaketinde 24 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği, 9 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yerinden Edilmiş Kişi Kamplarının Yönetiminden Sorumlu Yürütme Biriminden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 24 Mart Cuma gününden bu yana ülkenin güneybatısındaki Taiz'de etkili olan selde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin öldüğü, ölenlerin 9'unun El-Meha ilçesinde, 6'sının ise Mevza ilçesinde yaşandığı belirtildi.

Muha ilçesinde 9 kişinin kaybolduğu, selden 5 bin 883 ailenin zarar gördüğü kaydedildi.

Zararların, konutların kısmen ya da tamamen yıkılmasının yanı sıra ev eşyaları, gıda maddeleri ve hayvan kayıplarını da kapsadığı aktarılan açıklamada, zarar gören çadırların ve barınakların onarılması veya yenilenmesi, ayrıca etkilenen ailelere battaniye, yatak, branda ve yağmurdan korunma ekipmanları gibi acil malzemelerin sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Sel nedeniyle gıda stoklarını kaybeden ailelere acil gıda yardımı ulaştırılması ve kanalizasyon şebekelerindeki taşma ve tıkanıklıkların giderilmesi için su ve sanitasyon alanında derhal müdahale edilmesi, kapalı yolların açılması ve su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde yağmur sularının tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yemen resmi ajansı SABA, 27 Mart'taki haberinde, Taiz kentinde şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde son 2 günde 8 kişinin öldüğünü, onlarca evin zarar gördüğü duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Meclis kürsüsünden anlamlı mesajlar - Bediüzzaman’ı anlamaya ihtiyaç var
    Genel

    Trump ne demek istedi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Pentagon endişeli
    Genel

    Yemen hükümeti Husileri uyardı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran: ABD-İsrail bağlantılı üniversiteler artık "meşru hedef"
    Genel

    Mısır'da tasarruf önlemleri: Sokaklar karanlığa büründü
    Genel

    İçişleri Bakanlığı'ndan bazı illere "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
    Genel

    ABD, Trump’a karşı yürüdü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.