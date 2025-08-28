Davutoğlu’ndan, iktidara Gazze eleştirisi: Dosyalarınız mı var?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze’deki soykırım karşısında iktidarın somut adım atmadığını belirtti.

“İsrail’e niye baskı yapılamıyor? Tel Aviv’e giden yol Washington’dan geçer. Eğer Amerikan mahkemelerinde dosyalarınız varsa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yetkilileri, New York mahkemesinde, Utah mahkemesinin dosyalarıyla muhatapsa Amerika’ya karşı sesiniz çıkmamıştır. İşte mücadele ettiğimiz yolsuzluklarla dış politika arasındaki ilişki bu. Sırtında küfesi olanın meydan okuma şansı yoktur. Arkasında gemi saklayanın meydan okuma şansı yok” dedi. Ankara - Anka

