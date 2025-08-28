Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray'ı kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş ve Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız temsil etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti. Galatasaray, Liverpool, Atletico Madrid, Bodo/Glimt ve Union SG ile sahasında, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Ajax ve Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Kura çekimini, eski İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ve eski Brezilyalı oyuncu Kaka Leite gerçekleştirdi. Son şampiyon Paris Saint-Germain'in (PSG) rakipleri Bayern Münih, Barcelona (D), Atalanta, Bayer Leverkusen (D), Tottenham, Sporting (D), Newcastle United ve Athletic Bilbao (D) oldu. Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Manchester City, Liverpool (D), Juventus, Benfica (D), Olimpik Marsilya, Olympiakos (D), Monaco ve Kairat (D) ile eşleşti. 36 takım katılacak Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl hayata geçirilen ve bu sezon ikinci kez uygulanacak formatta 36 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Newcastle United (İngiltere), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao (İspanya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt (Almanya), Inter, Atalanta, Juventus, Napoli (İtalya), PSG, Olimpik Marsilya, Monaco (Fransa), Benfica, Sporting (Portekiz), Club Brugge, Union Saint-Gilloise (Belçika), PSV, Ajax (Hollanda), Galatasaray (Türkiye), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Kopenhag (Danimarka), Karabağ (Azerbaycan), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan) yer alacak. Lig formatı Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. Fikstürün en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16-18 Eylül'de yapılacak, lig etabı 28 Ocak 2026'da tamamlanacak. Turnuvanın finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak. Maç tarihleri Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde: 1. Hafta: 16-18 Eylül 2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 3. Hafta: 21-22 Ekim 4. Hafta: 4-5 Kasım 5. Hafta: 25-26 Kasım 6. Hafta: 9-10 Aralık 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026 8. Hafta: 28 Ocak 2026 Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026 Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026 Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026 Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026 Final: 30 Mayıs 2026 AA

