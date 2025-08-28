İngiltere kayıtlardaki en sıcak yaz mevsimini yaşamış olabilir

İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office'in öncü verilerine göre, İngiltere'de 1 Haziran-25 Ağustos arasındaki ortalama sıcaklık 16,13 dereceyle uzun dönemli meteorolojik ortalamanın 1,54 derece üzerinde gerçekleşti.

Bu sıcaklık ortalamasıyla 2025 yazının, ülkede kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor. Önceki yaz sıcaklık rekoru 2018'de ortalama 15,76 dereceyle kaydedilmişti.

İngiltere'de bu yıl yaz döneminde dört aşırı sıcak hava dalgası yaşandı. Kısa süren bu hava dalgaları sürecinde günlük rekor sıcaklık rekorları görülmedi ancak en yüksek sıcaklık Kent bölgesinde 35,8 derece ölçüldü. Bu sıcaklık, Temmuz 2022'de görülen 40,3 derece rekorun altında kaldı.

Met Office Bilim İnsanı Emily Carlisle, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 2025 yazının "neredeyse kesin olarak kayıtlara geçen en sıcak yaz" olacağını belirterek, "Şu anda ortalama sıcaklık 16,13 derece seviyesinde. Mevcut rekor ise 2018'de kaydedilen 15,76. Dolayısıyla, mevcut rekorun aşılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede sıcaklık kayıtları 1884'ten beri tutuluyor.