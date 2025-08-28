Gazze’nin imarı için İslâmî fon kurulmalı

Dünya Müslüman Âlimler Birliği ve Türkiye’deki İslâm Âlimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslâm âliminin katıldığı “İslâmî ve İnsanî Bir Sorumluluk: Gazze” konferansı, çeşitli konularda yapılan çalıştaylarla devam ediyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İslâm dünyasının Gazze’deki zalim kuşatmayı kırmak için acilen harekete geçmeye çağırdıklarını dile getirerek “”Gıda ve ilâç taşıyan insanî deniz filolarının yola çıkarılması böylece soykırım ve açlığa karşı küresel vicdanın sesinin duyurulmasını, Gazze’ye destek ve insanlığın acil çağrısına bir cevap olmasını istiyoruz. Siyonist oluşumla tüm ilişkiler kesilmeli, siyasî, ekonomik bağlar sonlandırılmalı, büyükelçiler geri çekilmeli ve normalleşme girişimleri tamamen durdurulmalıdır. Gazze’nin imarı için kalıcı bir İslâmî fon kurulmalı. Bu projelere hukukî koruma sağlanmalıdır. Başta Müslüman iş insanları olmak üzere vicdanlı tüm iş insanları Filistin ekonomisini desteklemelidir” dedi. AA

