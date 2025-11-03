Afganistan'ın kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu açıkladı. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin, hasarına dair henüz açıklama yapılmadı. Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin öldüğü, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. AA

