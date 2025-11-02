"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Dünya’nın gidişatı tehlikeli

02 Kasım 2025, Pazar 10:11
Yeni iklim raporuna göre Dünya’nın 34 “hayatî göstergesinden” 22’si artık tarihî zirvelerde seyrediyor ve uzmanlara göre bu tehlikeli bir gidişat.

Söz konusu bulgular Oregon Eyalet Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası araştırmacı ekibinin hazırladığı State of the Climate 2025 (İklim Durumu 2025) raporunda ortaya çıktı. Rapora göre öncelikle 2024’te küresel fosil yakıt tüketimi rekor seviyeye ulaştı. Güneş ve rüzgâr enerjisi de rekor kırsa da toplam üretimleri hâlâ fosil yakıt kullanımının çok altında. Küresel ısınma hızı artıyor. Bunun nedenlerinden biri de gezegen buzlarının erimesiyle yansıtıcılığın düşmesi. Araştırmacılar, “Hızlanan ısınma, kendi kendini pekiştiren geri bildirimler ve kritik eşik noktaları nedeniyle tehlikeli bir ‘sera Dünya’ senaryosu artık daha olası” uyarısında bulunuyor. Ancak IFL Science’a göre rapor tamamen karamsar değil. Araştırmacılar, hâlâ harekete geçmek için zamanın olduğunu, ancak pencerenin daraldığını vurguluyor. 

Haber Merkezi

