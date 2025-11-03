"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Mısır: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği tepelerden tamamen çekilmeli

03 Kasım 2025, Pazartesi 02:49
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, İsrail'in Güney Lübnan'da işgal ettiği 5 tepeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Medbuli, ülkesini ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile başkent Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Lübnan'ın egemenliğini koruma yönündeki tutumunu destekliyoruz." dedi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü saldırılara tepki gösteren Medbuli, "Lübnan'ın güneyinde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı ve ihlalleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır Başbakanı, "İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu 5 tepeden tamamen çekilmesi gerekiyor." diye konuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Ekonomik işbirliği ve yeniden imar gündemde

İkili ilişkiler konusuna da değinen Medbuli, Mısır ile Lübnan arasında çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

Medbuli, "Bu mutabakatların derhal takip edilmesi ve özellikle ekonomik boyutu olanların en kısa sürede uygulamaya konulması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki ekonomik krizin son İsrail saldırılarıyla daha da ağırlaştığını vurgulayan Medbuli, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak bu rakamı kolaylıkla ikiye katlayabiliriz." şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'daki yeniden imar projelerine ilişkin Medbuli, "Lübnan'ın yeniden imar çalışmalarına katkı sağlamaya kararlıyız. Mısırlı şirketler bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır." dedi.

Mısır Başbakanı ayrıca aralık ayında Beyrut'a iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini hedefleyen resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi.

Lübnan Başbakanı Selam: "İşbirliğimiz protokolün ötesinde"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise Medbuli'nin aralık ayında ülkesine gerçekleştireceği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahire ziyaretinde iki ülke arasındaki 10. Yüksek Ortak Komite Toplantısına başkanlık ettiğine işaret eden Selam, "Bu toplantı sadece bir protokol buluşması değil, iki ülke arasında uzun soluklu bir işbirliği sürecinin parçasıdır." dedi.

Selam, toplantıda enerji, su, bilimsel araştırma, sağlık, tarım, çevre, teknoloji, ulaşım ve kalkınma gibi çeşitli alanlarda işbirliği konularının ele alındığını ve bir dizi mutabakat zaptının imzalandığını kaydetti.

Lübnan Başbakanı Selam, dün geldiği Kahire’de Büyük Mısır Müzesi’nin açılış törenine katıldığını ve iki ülke arasındaki 10. Yüksek Ortak Komite Toplantısı’na başkanlık ettiğini aktardı.

Selam ayrıca Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile de bir araya gelmişti.

AA

Okunma Sayısı: 92
