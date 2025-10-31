Dünya duyarsızlaştı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem, İsrail’in, Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik katliamları ve onlara çektirdiği eziyetler karşısında dünyanın duyarsızlaştığını söyledi.

Gazze’de katliam yapan İsrail ordusunun uygulamalarının insanların algılarını kötü yönde etkilediğini belirten Alsalem, “Artık kimse çatışma ve krizlerde kadınların ve kız çocuklarının başına gelenleri umursamıyor.” dedi. Özel raportör Alsalem, “Filistinli binlerce kadın ve kız çocuğuna uygulanan katliam, onlara korkunç eziyetlerin çektirilmesi, dünyanın artık bunları umursamadığının en belirgin göstergesidir” ifadesini kullandı. Alsalem, mevcut yasal terminoloji, kavramlar ve yasal çerçevelerin, “Filistinlilerin yaşadığı dehşetin boyutu karşısında yetersiz kaldığı” değerlendirmesinde bulundu. AA

