ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2025 PAZARTESİ

Filistin bayrağının renkleriyle... Gazzeli Şehitlerin isimleri tek tek nakışla işlendi

03 Kasım 2025, Pazartesi 03:07
İrlandalı aktivist ve osteopat Mary Evers'ın Gazze'de şehit edilenlerin isimlerini nakışla işlediği projesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin kültürü, sanatı ve direnişinin anlatıldığı "Filistin'in Sesleri Festivali"nde sergilendi.

İsrail katlettiği 18 bin Filistinli çocuğun isimleri Oslo'da tek tek okundu: ''Tüm çocuklar bizim çocuklarımız''

 

Evers'ın "Stitch Their Names Together" adlı çalışması, Kings Place'ta düzenlenen festivalin "Presence of the Absent (Varlığın Yokluğu)" temalı sergiler bölümünde ziyaretçilerle buluştu.

Ziyaretçiler, Evers ile yüzlerce gönüllünün, Gazze'de şehit edilenlerin isimlerini Filistin bayrağının renkleriyle kumaşa tek tek işleyerek oluşturduğu panelleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Aktivist ve osteopat Evers, festival kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Gazze'de şehit edilen Filistinlilerin isimlerini nakışla belgelediği çalışmasının hikayesini katılımcılarla paylaştı.

 

Filistinli kadınların geleneksel nakış sanatı "tatreez"den esinlenerek çalışmasını uygulamaya geçirdiğini aktaran Evers, dünyanın dört bir yanından gönüllülerin projeye katılmak için kendisine ulaştığını anlattı.

Evers, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan her bir Filistinlinin adını, yaşını ve cinsiyetini nakışla kumaşa işleyerek kayıpları "sayılardan öteye taşımayı" amaçladığını söyledi.

Projesinde Filistin bayrağının renklerinden esinlenen Evers, siyah ipliğin erkekleri, kırmızı ipliğin kadınları ve yeşil ipliğin ise çocukları simgelediğini dile getirdi.

Orta Doğu'da uzun yıllar yaşayan İrlanda kökenli Evers, babasının Birleşmiş Milletler (BM) barış gücündeki görevi nedeniyle Filistin, Lübnan, Suriye ve Mısır gibi ülkelerde büyüdü.

Evers, "Stitch Their Names Together" adlı girişimiyle Gazze’de şehit edilenleri yad etmeyi, isimlerini görünür kılmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Proje zamanla uluslararası bir dayanışma hareketine dönüşürken, dünyanın farklı bölgelerinden 200'ün üzerinde gönüllü Evers’ın çabasına destek verdi.

Tüm gelirinin Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarına bağışlandığı festival, müzik, tiyatro, edebiyat, sinema ve el sanatlarını bir araya getirerek Filistin'in kültürel mirasını yaşatmayı amaçlıyor.

