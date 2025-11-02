Haftanın kazananı Fenerbahçe oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un berabere kalarak puan kaybı yaşadıkları haftada, puanını 25 yaparak ikinci sıraya yükseldi.

5. dakikada Beşiktaş derbide öne geçti. Sol kanattan Cerny'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Toure, boş pozisyonda kafayla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun rakip yarı sahada kaptığı topla başlayan atakta ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önüne alan Cerny, pasını penaltı noktasının soluna çıkardı. Emirhan'ın sağ ayağıyla kayarak yaptığı vuruşta top yerden uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.

26. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü, kendi yarı sahasının ortasında Alvarez ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenarda izleyen hakem Ali Yılmaz, Orkun'un Alvarez'e yaptığı müdahaleyi tespit ederek oyuncunun sarısını iptal edip kırmızı kartına başvurdu.

32. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan kornerde altıpasın gerisinde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan İsmail Yüksek, topu Ersin Destanoğlu'nun bacakları arasından ağlara gönderdi: 2-1.

34. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nene'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

45+3. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan hareketlenen Nene'nin ceza yayı civarına yaptığı ortada Ndidi'den sıyrılarak içeriye sokulan Asensio, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Rafa Silva'nın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Ederson'da kaldı.

49. dakikada Talisca'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen İsmail Yüksek'in sol çaprazdan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Asensio'nun sağdan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerindeki Alvarez'in sağ ayağıyla şık vuruşunda Gökhan Sazdağı kafayla topu uzaklaştırdı ve meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

66. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Skriniar'ın yerden sert şutunda top direk dibinden auta gitti.

83. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan çıkarken Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği topa Duran, yatarak müdahale etti. Kolombiyalı santrfor tekrar önüne düşen topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlara gönderdi: 2-3.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 25'e yükseltti.

Ligde namağlup şekilde yoluna devam eden sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 4'e indirdi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a attığı 500. gol İsmail Yüksek'ten

Beşiktaş deplasmanında 32. dakikada farkı 1'e indirerek skoru 2-1 yapan Fenerbahçe'de golü atan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerin tarihte Beşiktaş ile oynadığı maçlarda kaydettiği 500. gole imzasını attı.

Beşiktaş ile bugüne kadar karşılaştığı 361 maçta 499 gol kaydeden Fenerbahçe, 500. golünü 362. maçta milli futbolcusunun ayağından buldu.

İsmail Yüksek, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş'a attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Beşiktaş karşısında 32. dakikada skoru 2-1'e getiren isim olurken, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe formasıyla daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde ve 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde gol sevinci yaşayan milli futbolcu, Süper Lig'deki ilk golünü derbide atmayı başardı.

Asensio ligdeki 3. golünü attı

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Beşiktaş karşısında skoru 2-2'ye getiren isim olurken, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Semedo'nun pasında Ndidi'den sıyrılıp sert bir vuruşla topu filelere gönderen İspanyol oyuncu, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından derbi maçta da gol sevinci yaşamayı başardı.

Fenerbahçe bu sezon ilk kez ilk devrede 2 gol yedi

Beşiktaş karşısında 5. dakikada El Bilal Toure, 22. dakikada da Emirhan Topçu'nun golleriyle 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda ilk kez ilk yarılarda kalesinde 2 gol gördü.

Ligde yalnızca iç sahada oynadığı Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 2 gol yiyen sarı-lacivertli takım, bu gollerin birini ilk yarıda, diğerini ise karşılaşmanın uzatma anlarında kalesinde görmüştü.

Sarı-lacivertliler bu sezonki en erken golünü yedi

Beşiktaş derbisinde 5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa maçlarındaki en erken golü yedi.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 10 mücadelede kalesinde 8 gol görürken, bu gollerin yalnızca 2'sini ilk yarılarda filelerinden çıkarmıştı.

Corendon Alanyaspor mücadelesinde 18. dakikada, Kocaelispor karşılaşmasında ise 22. dakikada gol yiyen Fenerbahçe, bu sezonun erken golünü Beşiktaş'tan yedi.

Jhon Duran ligde 8 maç sonra sahaya çıktı

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Beşiktaş karşısında ikinci yarıda oyuna girerken, Süper Lig'de 8 maç sonra süre aldı.

Ligde ikinci haftada oynanan Kocaelispor mücadelesinde forma giydikten sonra sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Stuttgart maçının ardından Gaziantep FK karşılaşmasında kadroya alınan ancak forma giymeyen Jhon Duran, Beşiktaş müsabakasının 66. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna girerek ligde 8 maç sonra forma şansı buldu.

Kerem ligdeki ilk sarı kartını kulübede gördü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 77. dakikasında kulübede sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Oğuz Aydın'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, Alvarez ile Rafa Silva arasında yaşanan pozisyonun ardından kulübeden çıkarak itiraz ettiği gerekçesiyle hakem Ali Yılmaz tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sezon ligde 7. maçını oynayan 27 yaşındaki futbolcu, ilk sarı kartını kulübede gördü.

İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

Beşiktaş karşısında 90+3. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.

Bu sezon Trabzonspor, Samsunspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan milli futbolcu, Beşiktaş karşısında dördüncü sarı kartını görürken, önümüzdeki hafta oynanacak Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş, 5 maçta 1 galibiyet alabildi

Bu sezon aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, ligdeki 4. mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece TÜMOSAN Konyaspor'la oynanan erteleme maçını kazanan Beşiktaş, diğer müsabakalarda ise 2'şer yenilgi ve beraberlik elde etti.

Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında ise rakiplerine mağlup oldu.

El Bilal perdeyi açtı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı El Bilal Toure, derbinin 5. dakikasında attığı golle siyah-beyazlı forma altında ikinci gol sevincini yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte ağırlıklı olarak sol tarafta oynayan El Bilal Toure, ilk golünü ise Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı RAMS Başakşehir maçında kaydetmişti.

39 yıl sonra en erken gol

El Bilal Toure'nin 5. dakikada attığı gol iki takım arasındaki en erken goller arasında yerini aldı.

Siyah-beyazlı oyuncunun, Beşiktaş'ı öne geçiren golü, iç sahada oynanan lig derbilerinde kaydedilen en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş adına iç sahada atılan en erken golü 1986 yılında Ziya Doğan kaydetmişti. Siyah-beyazlı oyuncu o tarihte oynanan derbinin 3. dakikasında fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Beşiktaş hem hocasız hem kaptansız kaldı

Beşiktaş'ta 26. dakikada hem saha içindeki kaptanı Orkun Kökçü hem de teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

Orkun Kökçü'nün 26. dakikada Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından maçın hakemi sarı kart verdi. VAR incelemesinin sonrasında sarı kartı iptal ederek siyah-beyazlı oyuncuya kırmızı kart gösteren hakem Ali Yılmaz, Sergen Yalçın'a da şiddetli itirazları sonrası kırmızı kart verdi.

Yalçın'ın kulübeden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ı yardımcı antrenörler Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü idare etti.

Orkun ikinci kırmızı kartını gördü

Beşiktaş'ta derbinin gidişatını belirleyen isimlerden Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla bu sezon ikinci kırmızı kartını gördü.

25. dakikada Edson Alvarez'le girdiği mücadelede VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki ilk kırmızısını da RAMS Başakşehir maçının son anlarında görmüştü.

Orkun'un kırmızı kart nedeniyle görev almadığı Göztepe maçını ise Beşiktaş 3-0 kaybetti.

Sergen Yalçın bu sefer kaybetti

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 4. kez derbide karşılaşan Sergen Yalçın ilk mağlubiyetini aldı.

Daha önce sarı-lacivertli rakibiyle 3 kez karşı karşıya gelen deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmemişti.

Emirhan Topçu cezalı duruma düştü

Emirhan Topçu bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görerek derbiye sınırda çıkan siyah-beyazlı oyuncu 90+1. dakikada sarı kart alması nedeniyle gelecek hafta Antalyaspor'la oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.