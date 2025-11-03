03 Kasım 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yine de onlar yüz çevirecek olursa, senin üzerine düşen, ancak açıkça bildirmekten ibarettir.
Nahl Suresi: 82
HADİS:
İlme sarıl. Çünkü ilim Mü’minin dostudur. Hilm onun veziridir. Akıl onun yol göstericisidir. Salih amel onun doğru yolda sabit kılıcısıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 2667
