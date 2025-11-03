Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yine de onlar yüz çevirecek olursa, senin üzerine düşen, ancak açıkça bildirmekten ibarettir.

Nahl Suresi: 82

HADİS:

İlme sarıl. Çünkü ilim Mü’minin dostudur. Hilm onun veziridir. Akıl onun yol göstericisidir. Salih amel onun doğru yolda sabit kılıcısıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2667