3 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

"Sudan’ı unutma!"

02 Kasım 2025, Pazar 23:27
İstanbul’da toplanan Sudanlılar, iç savaşın yol açtığı insani kriz için Beyazıt Meydanı’nda dayanışma gösterisi düzenlendi.

Sudanlı Bakan İshak: HDK, Faşir'de 2 günde 300 kadını öldürdü - "Bu, sistematik bir etnik temizliktir"
Sudan Faşir'den 4 günde 62 binden fazla kişi yerinden edildi
Sudan’da katliam sürüyor

 

İstanbul Fatih’teki Beyazıt Meydanı’nda toplanan grup, ellerindeki Sudan bayrakları ve pankartlar açarken, grup adına basın açıklamasını, Sudan topluluğu başkanı Nazar Ali yaptı.

 

Ali, Kuzey Darfur'un Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından yapılan saldırıların yol açtığı insan hakları ihlallerini protesto ettiklerini belirtti.

 

Sudanlı topluluğun açıklamasını okuyan Ali, HDK ve destekçilerinin "uluslararası hukuk önünde hesap vermesi" gerektiğini belirterek, uluslararası topluma HDK'nın "terör örgütü ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Ali, Sudan'a desteği için Türkiye'ye teşekkür ederken, Türkiye'den insan hakları savunucularıyla ortaklaşa hareket ederek hukuki mücadele yürütecekleri bilgisini verdi.

Sudan halkının maruz kaldığı şiddet, zorla yerinden edilme, yağmalama ve altyapının sistematik olarak yok edilmesi gibi ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gösteride, uluslararası topluma "Sudan’ı unutma" çağrısı yapıldı.

Barışçıl şekilde yapılan gösteriyle dünyanın dikkatini Sudan’daki insani drama çekmek ve Sudan halkına destek mesajı vermenin hedeflendiği ifade edilirken, göstericiler "Tek ordu tek halk" sloganını atarak dağıldı.

Eyleme Sudanlı sivil toplum mensupları ve topluluklarının temsilcilerinin yanı sıra Sudan'daki şiddete tepki gösteren vatandaşlar katıldı.

 

AA

