ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

İsrail, Gazze'deki ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Son 24 saatte 7 Filistinli daha şehit oldu!

02 Kasım 2025, Pazar 18:58
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını yeniden ihlal ederek, kuzey ve güney bölgelerine saldırılar düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, ateşkese rağmen İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde ateş açıldı. Kentin Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde Filistinlilere ait bazı evler patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunu bombaladı, bölgeye ateş açtı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 7 artarak 68 bin 865'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 7 artarak 68 bin 865'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 3 kişi ile yeni saldırılarda şehit olan 4 kişinin cansız bedeni ve 6 yaralının ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 236 kişinin şehit olduğu, 600 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 502 cansız bedenin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının ise 68 bin 865'e yaralıların sayısının 170 bin 670'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği 225 cenazeden yakınları tarafından kimlikleri tespit edilenlerin sayısının da 193'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskın düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Cenin kentinin güneyinde Kefr Rai kasabasına giren İsrail askerleri, açık alanda sorguya çektiği 4 Filistinliyi ve kentteki Asker el-Kadim Mülteci Kampında evlerine baskın düzenlediği 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail güçlerinin, El Halil kentinin Beyt Emr kasabasında 3 kişiyi, Beytüllahim'de ise 2 kişiyi daha gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Hamas: ABD, ateşkes sonrası öldürülen 254 Filistinliyi görmezden gelip yardımları azaltmak için bahane üretiyor

Hamas, ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların "Hamas'a ait unsurlar" tarafından yağmalandığı yönündeki iddialarını reddederek, suçlamaların asılsız olduğunu ve zaten sınırlı olan yardımların azaltılmasına bahane oluşturulduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığının ileri sürdüğü iddialar asılsızdır. Bu iddialar, sınırlı sayıdaki insani yardımların azaltılmasını meşrulaştırma ve uluslararası toplumun Gazze'deki ablukayı sona erdirememesini örtbas etme çabasıdır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası veya yerel kuruluşların ya da yardım konvoylarında çalışanların herhangi bir yağma olayına ilişkin bildirimde bulunmadığı, bu durumun, CENTCOM'un dayandığı senaryonun uydurma ve kurgusal olduğunu açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA), bir yardım tırına ilişkin sahte bir görüntü kaydetmiş olabilir, ancak bu araçlar, işgalci İsrail'in her gün işlediği suçları görmemekte, Gazze'deki toplu katliamları kaydetmemektedir. Oysa tüm dünya bu suçları vicdanıyla ve insanlığıyla görmektedir. Bu İHA'lar, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda aralarında 105'i çocuk, 37'si kadın ve 9'u yaşlı 254 sivilin katledilmesini görmezden geldi."

CENTCOM'un sessiz kaldığı diğer ihlallere de dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu araçlar, işgalci ordunun her gün ateşkesi ihlal ederek sarı hattı geçmesini, Gazze'ye girmesi gereken yakıt miktarının sadece yüzde 9,4'ünden azının girişine izin vermesini, temel proteinlerin girişini engellemesini ya da açlıktan kıvranan sivillerin yaşadığı trajediyi görmemektedir."

Gazze'ye ulaşan yardım tırlarının günlük ortalamasının 136 civarında olduğu, geri kalan tırların ise ticari mallar taşıdığı ve halkın bu ürünleri satın alacak gücünün kalmadığı kaydedildi.

ABD'nin İsrail anlatısını benimsemeye devam etmesinin "ahlaki çöküşü derinleştirdiğini" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Washington, bu tutumuyla Gazze ablukasının ve sivillerin yaşadığı acıların ortağı haline gelmektedir.

ABD yönetimini işgalci İsrail'in ihlallerini ve süregelen saldırılarını meşrulaştırmaktan vazgeçmeye, sorumluluk üstlenmeye, İsrail’i de anlaşmalara uymaya ve günlük ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. Bu ihlallerin tespit edilmesi için İHA'lara gerek yoktur, zira bütün dünya her gün bu suçlara tanıklık etmektedir."

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail'in saldırılarında 226 kişi şehit oldu.

AA

