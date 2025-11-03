Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Sındırgı, günlük hayata dönmeye çalışıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradıklarını, 32 bin bağımsız birimde hasar tespiti gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sındırgı'da, 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirten Kurum, "Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin bir ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımını da süratle tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sındırgı'da vatandaşlar günlük hayata dönmeye çalışıyor

İlçe merkezinde bazı esnaf tamiratlarını yaptığı dükkanlarını açarken, Sındırgı kapalı pazar yerinde ise vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İncelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Yetkililer, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

İlçede kurum ve kuruluşların çalışmaları sürerken, vatandaşlar da rutin hayatlarına dönmeye çalışıyor.

AFAD, depremin ardından yürütülen çalışmaları değerlendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı ve Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında başlatılan, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Sındırgı kaymakamı, Belediye Başkanı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince tamamlanan hasar tespit çalışmaları ve AFAD tarafından geçici barınma hizmeti kapsamında kurulmakta olan konteynerlerin son durumu görüşüldü. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki diğer çalışmalarla ilgili tespit ve değerlendirmeler yapıldı.

Pehlivan, görüşme sonrası AFAD yöneticileriyle Sındırgı ilçesinde acil yıkılacak bina olarak tespit edilen yapıların tahliye ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları afetin izlerini silmek amacıyla omuz omuza çalışıyor, tüm imkanları ile milletimizin yanında olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.