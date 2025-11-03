Balfour zulmü: Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç!

Filistin Ulusal Konseyi, 108. yılına giren Balfour Deklarasyonu'nu "Filistin halkının bitmeyen acılarının başlangıcı olan tarihî bir felaket" olarak nitelendirdi.

Konsey, 2 Kasım 1917 tarihli "Balfour Deklarasyonu"nun 108. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İngiltere'nin kısa süre önce Filistin Devleti'ni tanımasının bu tarihi günahın sorumluluğundan kurtulmak için yeterli olmadığı ifade edildi.

Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç

Balfour Deklarasyonu'nun, "malı olmayandan (İngiltere) hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç" olduğu, bu adımın işgalin, sömürgeciliğin ve Filistinlilere yönelik zorunlu göçün temelini attığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin Devleti’ni tanıması, bu tarihi yanlışı kısmen düzeltme yönünde bir adımdır. Ancak bu, İngiltere’yi Filistin halkına yaşattığı büyük zulümden doğan hukuki ve ahlaki sorumluluktan kurtarmaz."

"1967 sınırları temelinde Filistin Devleti’ni tanımakta gecikmeyin"

Konsey açıklamasında, dünya ülkelerine hitaben, "1967 sınırları temelinde Filistin Devleti’ni tanımakta gecikmeyin. Bu, uluslararası meşruiyetin ve insan haklarının bir gereğidir, Filistin halkına yapılan tarihi adaletsizliğin giderilmesi için zorunludur." ifadelerine yer verildi.

Filistin Devleti’ni, Birleşmiş Milletlere üye 193 ülkeden 160’ı tanıyor. Bunlar arasında eylül ayında Filistin'i tanıyan İngiltere, Fransa, Kanada ve Belçika gibi ülkeler de bulunuyor.

Konsey açıklamasında ayrıca, "İşgal devletindeki aşırı sağcı hükümetin saldırgan politikaları, yerleşimcilerin Kudüslü Filistinlilere, evlerine ve ibadet yerlerine yönelik artan saldırılarıyla birlikte tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır." uyarısında bulunuldu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze’deki iki yıllık soykırım süreci boyunca Batı Şeria’daki saldırılarını da artırdı. Bu saldırılarda 1063 Filistinli şehit oldu, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı. Aralarında 1600 çocuğun da bulunduğu 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.