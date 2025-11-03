Suriyeli köylüler İsrail devriyesini taşlayarak çıkardı

Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı bir köye giren İsrail ordusuna ait devriye, köylülerce taşlanarak bölgeden çıkarıldı.

İsrail ordusuna ait devriye ekipleri, Kuneytra’nın güneyinde yer alan Sayda el-Hanut köyüne girerek yol kontrol noktası kurdu. Durumu protesto etmek için bir araya gelen köy halkı devriye ekiplerine taş atarak onları köyden çıkmaya zorladı. İsrail askerleri de protestocuları dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberinde, "İşgalci İsrail güçleri, köy girişine kurduğu kontrol noktası yakınında toplanan Güney Kuneytra kırsalındaki Sayda köyü sakinlerinin protesto düzenlemesi üzerine havaya ateş açtı." ifadeleri kullanıldı. AA

Okunma Sayısı: 177

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.