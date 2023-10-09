"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Almanya'da ilk "Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi"

09 Ekim 2023, Pazartesi 10:23
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), başlattığı yeni bir projeyle ilk kez Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi açtı.

Hamburg'daki Bergedorf DİTİB Kocatepe Camisi'nde düzenlenen etkinlikle, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi tanıtıldı.

Projeyi başarıyla bitiren yurt dışındaki öğrencilere yoğunlaştırılmış ders programıyla 3 yıl sonunda Türkiye'deki lise diplomalarıyla eşdeğer sayılan diploma verilecek.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, etkinliğe katılan gençlere hitaben, "Gençlerimiz, Peygamber Efendimiz’in rahmet iklimini bu toplumda yeşertecek olan ve size bakıldığı zaman onun rahmetinin, İslam'ın hoşgörüsünün hissedileceği nesillerimizsiniz. Sizler, bizim geleceğimiz olacaksınız." ifadesini kullandı.

DİTİB Hamburg-Schleswig Holstein Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, Kuzey Almanya’da yaşayan gençlerden gelen yoğun talepler üzerine bu programı başlattıklarını söyledi.

Dikeç, programla ilgili şunları kaydetti:

"Programda kız ve erkek öğrenciler Arapça, hadis, Kur’an-ı Kerim, tefsir ve hitabet dersleriyle birlikte alan dersleri görecek. Dersler, DİTİB'e bağlı Bergedorf Kocatepe Camisi ile Pinneberg Yeni Cami'de uzman eğitmenlerce sadece hafta sonları yüz yüze verilecek. Eğitim, daha çok 15-25 yaş aralığını kapsayacak.

9, 10, 11 ve 12. sınıfları kapsayan 4 yıllık eğitim süreci, yurt dışındaki öğrenciler için yoğunlaştırılmış programla 3 yılda tamamlanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Türkiye'deki lise diplomalarıyla eşdeğer sayılan geçerli diploma verilecek."

"Gençlerimizin, Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacağına inanıyorum"

Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara da programa ilk kez ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, projenin Türk ve Alman toplumuna katkı sunacağını dile getirdi. Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Türkçeyi hem Almancayı çok iyi konuşan, yaşadığı toplumu tanıyan, Almanya’daki ve Türkiye’deki ilahiyat fakülteleriyle eğitimlerini yüksek öğretimle taçlandıracak gençlerimizin, Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacağına inanıyorum. Hem yaşadığı toplumu bilmeleri hem burada yetişmiş olmaları hasebiyle dini değerlerimize sahip çıkarak, kalıcı olduğu toplumda maddi ve manevi anlamda hizmet edecek gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum."

Tören, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde eğitime yeni başlayan öğrencilere kitapların dağıtımıyla sona erdi.

AA

Okunma Sayısı: 75
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bolu Dağ'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

    Japonya'nın Pasifik kıyılarında tsunami uyarısı

    Almanya'da ilk "Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi"

    BMGK'de Hamas'ın kınanması çağrıları karşılıksız kaldı

    Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 91'i çocuk 436'ya yükseldi

    Doğu Karadeniz'de hortum oluştu

    Malatya Yeşilyurt'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Şiddet çözüm değil

    Hamas: Savaş Batı Şeria ve Kudüs’e de taşınır

    İtidal ve müzakere çağrısı

    Kiracıya kira yardımı yapılsın

    Kamu görevlilerine saldırıya tepki

    Olan, yine sivillere oluyor

    Afganistan’daki depremde can kaybı artıyor

    Velilere KDV şoku

    Barışın şartı işgalin bitmesi

    Lübnan'daki Hizbullah: Tarafsız değiliz

    Meteorolojiden Doğu Anadolu'ya fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

    Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni hizmet dönemi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dış gailede yeni bir safha
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir gencin savrulması
    Süleyman KÖSMENE

    Malın şükrü nasıl yapılır?
    Genel

    Şiddet çözüm değil
    İlimdar Kaya

    Vefasızın meclisinde bade içilmez
    Risale-i Nur'dan

    Nur’un en büyük kuvveti ihlâs
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Herkes haklı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.